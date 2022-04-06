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Еще семь бездомных семей получат новые квартиры в Тбилиси
Еще семь бездомных семей получат новые квартиры в Тбилиси
Решение проблемы жилья бездомных семей является предвыборным обещанием мэра Тбилиси 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T13:36+0400
2022-04-06T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупила еще семь квартир для бездомных семей, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Решение проблемы жилья бездомных семей в Тбилиси является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, в этом году для бездомных семей будет выделено 60 квартир.Чтобы получить статус бездомного, необходимо обратиться в районную администрацию, в городскую службу здравоохранения, где можно получить точную информацию о необходимых документах. В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.
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грузия, новости, общество, тбилиси
Еще семь бездомных семей получат новые квартиры в Тбилиси
13:36 06.04.2022 (обновлено: 13:50 06.04.2022)
Решение проблемы жилья бездомных семей является предвыборным обещанием мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупила еще семь квартир для бездомных семей, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Решение проблемы жилья бездомных семей в Тбилиси является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, в этом году для бездомных семей будет выделено 60 квартир.
"Мы закупили еще семь квартир для разных семей. В целом с начала программы по сей день уже закуплено 20 квартир", – заявил Каладзе.
Чтобы получить статус бездомного, необходимо обратиться в районную администрацию, в городскую службу здравоохранения, где можно получить точную информацию о необходимых документах.
В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.