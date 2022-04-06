https://sputnik-georgia.ru/20220406/esche-sem-bezdomnykh-semey-v-tbilisi-poluchili-novye-kvartiry--265782642.html

Еще семь бездомных семей получат новые квартиры в Тбилиси

Еще семь бездомных семей получат новые квартиры в Тбилиси

Решение проблемы жилья бездомных семей является предвыборным обещанием мэра Тбилиси 06.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупила еще семь квартир для бездомных семей, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Решение проблемы жилья бездомных семей в Тбилиси является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, в этом году для бездомных семей будет выделено 60 квартир.Чтобы получить статус бездомного, необходимо обратиться в районную администрацию, в городскую службу здравоохранения, где можно получить точную информацию о необходимых документах. В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси