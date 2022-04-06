https://sputnik-georgia.ru/20220406/futbolist-davitashvili-rastorg-kontrakt-s-tulskim-arsenalom-265785655.html

Футболист Давиташвили расторг контракт с тульским "Арсеналом"

Футболист Давиташвили расторг контракт с тульским "Арсеналом"

21-летний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T15:25+0400

2022-04-06T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Грузинский футболист "Арсенала" Зурико Давиташвили расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте тульской команды.Двадцатиоднолетний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии. Футболист объяснил свое решение семейными обстоятельствами.Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине. При этом иностранные клубы могут до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя такими футболистами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол