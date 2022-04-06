https://sputnik-georgia.ru/20220406/futbolist-davitashvili-rastorg-kontrakt-s-tulskim-arsenalom-265785655.html
Футболист Давиташвили расторг контракт с тульским "Арсеналом"
Футболист Давиташвили расторг контракт с тульским "Арсеналом"
21-летний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T15:25+0400
2022-04-06T15:25+0400
2022-04-06T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Грузинский футболист "Арсенала" Зурико Давиташвили расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте тульской команды.Двадцатиоднолетний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии. Футболист объяснил свое решение семейными обстоятельствами.Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине. При этом иностранные клубы могут до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя такими футболистами.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол
Футболист Давиташвили расторг контракт с тульским "Арсеналом"
21-летний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Грузинский футболист "Арсенала" Зурико Давиташвили расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте тульской команды.
Двадцатиоднолетний полузащитник отправил руководству клуба заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии. Футболист объяснил свое решение семейными обстоятельствами.
Зурико Давиташвили перешел в "Арсенал" на правах свободного агента в июле 2021 года, после расторжения контракта с казанским "Рубином". В 20 матчах в этом сезоне он забил три гола.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.
При этом иностранные клубы могут до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя такими футболистами.