https://sputnik-georgia.ru/20220406/gruppa-giokartulo-dast-solnyy-kontsert-v-moskve-265789191.html
Группа Gio&Kartulo даст сольный концерт в Москве
Группа Gio&Kartulo даст сольный концерт в Москве
Gio&Kartulo - это творческий тандем певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло" 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T17:17+0400
2022-04-06T17:17+0400
2022-04-06T17:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
музыка
грузия
культура
новости
москва
георгий меликишвили
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265788845_0:41:828:507_1920x0_80_0_0_2d4de80fc4742070587c55c79558f4f3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинская группа Gio&Kartulo проведет свой сольный концерт в Москве 14 апреля, сообщается на сайте Федеральной Грузинскойнационально-культурной автономии в России.Gio&Kartulo - это творческий тандем грузинского певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло" (солист Ираклий Нишнианидзе).Интересно, что после концерта в Москве группы ждут гастроли по городам России.Свой первый концерт в Москве коллектив провел 1 апреля в московском караоке ресторане "Долина 5165", где зал принял группу с теплотой, отмечают в грузинской диаспоре.Артисты исполнили популярные грузинские и русские композиции. В дальнейшем они планируют включить в программу песни на английском, испанском и итальянском языках.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265788845_50:0:779:547_1920x0_80_0_0_7dc43c811e7f26ff88e5c41931779beb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыка, грузия, культура, новости, москва, георгий меликишвили, шоу-бизнес
Группа Gio&Kartulo даст сольный концерт в Москве
Gio&Kartulo - это творческий тандем певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло"
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинская группа Gio&Kartulo проведет свой сольный концерт в Москве 14 апреля, сообщается на сайте Федеральной Грузинской
национально-культурной автономии в России.
Gio&Kartulo - это творческий тандем грузинского певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло" (солист Ираклий Нишнианидзе).
Интересно, что после концерта в Москве группы ждут гастроли по городам России.
Свой первый концерт в Москве коллектив провел 1 апреля в московском караоке ресторане "Долина 5165", где зал принял группу с теплотой, отмечают
в грузинской диаспоре.
Артисты исполнили популярные грузинские и русские композиции. В дальнейшем они планируют включить в программу песни на английском, испанском и итальянском языках.