https://sputnik-georgia.ru/20220406/gruppa-giokartulo-dast-solnyy-kontsert-v-moskve-265789191.html

Группа Gio&Kartulo даст сольный концерт в Москве

Группа Gio&Kartulo даст сольный концерт в Москве

Gio&Kartulo - это творческий тандем певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло" 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T17:17+0400

2022-04-06T17:17+0400

2022-04-06T17:17+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

музыка

грузия

культура

новости

москва

георгий меликишвили

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265788845_0:41:828:507_1920x0_80_0_0_2d4de80fc4742070587c55c79558f4f3.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинская группа Gio&Kartulo проведет свой сольный концерт в Москве 14 апреля, сообщается на сайте Федеральной Грузинскойнационально-культурной автономии в России.Gio&Kartulo - это творческий тандем грузинского певца и вице-президента Грузинской ФНКА в России Георгия Меликишвили и группы "Картуло" (солист Ираклий Нишнианидзе).Интересно, что после концерта в Москве группы ждут гастроли по городам России.Свой первый концерт в Москве коллектив провел 1 апреля в московском караоке ресторане "Долина 5165", где зал принял группу с теплотой, отмечают в грузинской диаспоре.Артисты исполнили популярные грузинские и русские композиции. В дальнейшем они планируют включить в программу песни на английском, испанском и итальянском языках.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музыка, грузия, культура, новости, москва, георгий меликишвили, шоу-бизнес