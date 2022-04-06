https://sputnik-georgia.ru/20220406/intsident-s-advokatom-saakashvili-sotrudnika-tyurmy-otpustili-pod-zalog-265781952.html
Инцидент с адвокатом Саакашвили: сотрудника тюрьмы отпустили под залог
Инцидент с адвокатом Саакашвили: сотрудника тюрьмы отпустили под залог
Прокуратура требовала для обвиняемого заключения под стражу на время следствия 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T13:02+0400
2022-04-06T13:02+0400
2022-04-06T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Инспектор Специальной пенитенциарной службы Георгий Гаушвили должен выплатить залог в размере 4 тысяч лари (около 1,3 тысячи долларов), чтобы остаться на свободе на время следствия по делу о превышении служебных полномочий в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – Шоты Тутберидзе, такое решение принял Тбилисский городской суд.Инцидент произошел 2 марта после встречи адвоката со своим подзащитным в руставской тюрьме. При выходе из тюрьмы во время проверки в раме металлоискателя между Тутберидзе и работником пенитенциарной службы Гаушвили произошел спор. После этого инспектор отвел адвоката в помещение для сотрудников учреждения для разговора без камер, утверждает следствие.Прокуратура требовала для обвиняемого заключения под стражу на время следствия, однако судья согласился с предложением защиты об избрании залога в качестве меры пресечения.Сам обвиняемый Георгий Гаушвили отказался от услуг адвоката и защищал себя в суде самостоятельно. По его словам, никакого физического противостояния между ним и Тутберидзе не было, и это подтверждают свидетели.Сотруднику пенитенциарной службы было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.Обвиняемый временно отстранен от работы.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, суд
Инцидент с адвокатом Саакашвили: сотрудника тюрьмы отпустили под залог
13:02 06.04.2022 (обновлено: 14:04 06.04.2022)
Прокуратура требовала для обвиняемого заключения под стражу на время следствия
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Инспектор Специальной пенитенциарной службы Георгий Гаушвили должен выплатить залог в размере 4 тысяч лари (около 1,3 тысячи долларов), чтобы остаться на свободе на время следствия по делу о превышении служебных полномочий в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – Шоты Тутберидзе, такое решение принял Тбилисский городской суд.
Инцидент произошел 2 марта после встречи адвоката со своим подзащитным в руставской тюрьме. При выходе из тюрьмы во время проверки в раме металлоискателя между Тутберидзе и работником пенитенциарной службы Гаушвили произошел спор. После этого инспектор отвел адвоката в помещение для сотрудников учреждения для разговора без камер, утверждает следствие.
Прокуратура требовала для обвиняемого заключения под стражу на время следствия, однако судья согласился с предложением защиты об избрании залога в качестве меры пресечения.
Сам обвиняемый Георгий Гаушвили отказался от услуг адвоката и защищал себя в суде самостоятельно. По его словам, никакого физического противостояния между ним и Тутберидзе не было, и это подтверждают свидетели.
Сотруднику пенитенциарной службы было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Обвиняемый временно отстранен от работы.