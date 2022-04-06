https://sputnik-georgia.ru/20220406/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-aprelya-2022-265763622.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 апреля 2022

Какой сегодня церковный праздник: 6 апреля 2022

По православному церковному календарю 6 апреля 2022 отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

2022-04-06T01:00+0400

2022-04-06T01:00+0400

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справки

религия

религиозный праздник

церковный праздник

календарь религиозных праздников

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По церковному календарю 6 апреля 2022 отмечают день памяти святителя Артемона и преподобных Иакова и Захария. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Епископ СелевкийскийПо церковному календарю 6 апреля поминают святителя Артемона (Артемия), епископа Селивкии Писидийской, жившего в I-II веке.Родился и жил будущий святитель в Селевкии Писидийской (Малая Азия). Он вел благочестивую и добродетельную жизнь, поэтому первоверховный апостол Павел, придя в Селевкию, поставил Артемона, как наиболее достойного, первым епископом города.Святитель Артемон мудро управлял вверенной ему паствой – заботился о вдовах, сиротах и нищих, был заступником гонимых. Скончался епископ в глубокой старости.Иаков исповедникПо церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Иакова, епископа и исповедника, пострадавшего при императоре Константине V (741-775).С юных лет будущий cвятой стремился к подвижнической жизни. Оставив мирскую жизнь он принял постриг в Студийском монастыре.Благочестивый монах, прекрасно знающий Священное Писание, был возведен на епископскую кафедру в Катанской церкви (Сицилия). Епископа Иакова неоднократно принуждали отказаться от почитания cвятых икон во время царствования императора-иконоборца Константина V.Преподобный Иаков мужественно перенес все испытания, выпавшие на его долю – заключение, голод и пытки. Он умер в изгнании.Захария ПостникПо церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Захария Печерского – Постника, который подвизался в Дальних пещерах в XIII-XIV веках.Преподобный строго постился – ничего вареного или печеного он не ел. Захария питался только травами и то один раз в день после захода солнца. Согласно житию cвятого, бесы трепетали при одном упоминании его имени.Захария за свою богоугодную жизнь часто видел ангелов, с которыми и удостоился жизни на Небе.ИмениныПо церковному календарю 6 апреля именины отмечают Артемий, Артамон, Захар, Мартин, Петр, Парфен, Степан, Север и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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