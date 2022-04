https://sputnik-georgia.ru/20220406/kakuyu-muzyku-slushali-v-gruzii-v-marte-265787412.html

Какую музыку слушали в Грузии в марте?

Жители Грузии, как оказалось, особенно неравнодушны к творчеству The Weeknd, Kanye West, Eminem, Taylor Swift и группы BTS 06.04.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Ведущая музыкальная стриминг-платформа Spotify поделилась статистикой о том, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в марте 2022 года. Об этом говорится на сайте агентства Marketer.С начала 2021 года на рынке Грузии официально работает Spotify. А с осени прошлого года Marketer стал медиапартнером Spotify и теперь каждый месяц публикует такую статистику.Так, оказалось, что в марте в пятерку самых прослушиваемых зарубежных артистов в Грузии вошли The Weeknd, Kanye West, Eminem, Taylor Swift и группа BTS.Что касается иностранных песен, то чаще всего грузинские слушатели предпочитали Glass Animals – Haeat Waves, Imagine Dragons x J.I.D – Enemy, The Walters – I Love You So, 505 - Arctic Monkeys, Steve Lacy – Dark Red.На Spotify грузины слушают не только иностранных исполнителей, но и отечественных артистов, а именно: Bedford Falls, "Дагдагани", Killages, 33A, Niaz Diasamidze, Erekle Deisadze, Luna997, "Ара", Mgzavrebi и LOUDspeakers.Что же касается грузинских песен, то чаще всего в Грузии слушали следующие песни: LOUDspeakers – World In My Eyes, Bedford Falls – Macedonia, Erekle Deisadze – Sheni Panjridan, Killages – On/Off, "Церили" - Tserili Shishveli Kheebi.

Новости

