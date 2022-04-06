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Канатку на окраине Тбилиси закроют на день
Канатку на окраине Тбилиси закроют на день
В настоящее время в столице Грузии функционируют три канатные дороги 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T22:00+0400
2022-04-06T22:00+0400
2022-04-06T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая высотное здание Тбилисского государственного университета (Магливи) с районом Багеби, в четверг не будет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении на сайте мэрии Тбилиси.Причиной назвали плановые ремонтные работы.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.
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тбилиси, грузия, новости, транспорт, общество
Канатку на окраине Тбилиси закроют на день
В настоящее время в столице Грузии функционируют три канатные дороги
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая высотное здание Тбилисского государственного университета (Магливи) с районом Багеби, в четверг не будет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении на сайте мэрии Тбилиси.
Причиной назвали плановые ремонтные работы.
"Канатная дорога возобновит прием пассажиров 8 апреля по установленному рабочему графику – с 08:00 до 20:00 часов", - говорится в заявлении.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.