https://sputnik-georgia.ru/20220406/kanatku-na-okraine-tbilisi-zakroyut-na-den-265792822.html

Канатку на окраине Тбилиси закроют на день

Канатку на окраине Тбилиси закроют на день

В настоящее время в столице Грузии функционируют три канатные дороги 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T22:00+0400

2022-04-06T22:00+0400

2022-04-06T22:00+0400

тбилиси

грузия

новости

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/51/245975125_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_606e87a3cc585d6b1b449ced27c4823f.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая высотное здание Тбилисского государственного университета (Магливи) с районом Багеби, в четверг не будет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении на сайте мэрии Тбилиси.Причиной назвали плановые ремонтные работы.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, транспорт, общество