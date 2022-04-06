https://sputnik-georgia.ru/20220406/kinostudii-stran-sng-i-gruzii-sozdali-alyans-dlya-kinoproizvodstva-265783782.html

Киностудии стран СНГ и Грузии создали альянс для кинопроизводства

Киностудии стран СНГ и Грузии создали альянс для кинопроизводства

Альянс будет иметь исключительно творческо-производственную направленность 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T14:38+0400

2022-04-06T14:38+0400

2022-04-06T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Известные киностудии стран СНГ и Грузии решили создать альянс для совместного производства кинопродукции, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.В Душанбе состоялся IV Совет директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.В работе совета приняли участие ведущие киностудии стран СНГ и Грузии, в числе которых представители киноконцерна "Узбекфильм", Агентства кинематографии Республики Узбекистан, ГУ "Точикфилм", Национальной киностудии "Беларусьфильм", AO "Казахфильм" имени Шакена Айманова", АО "Творческо-производственное объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов", "Грузия-Фильм", Национальный Центр Кинематографии Молдовы, киноконцерны "Мосфильм", "Ленфильм" и "Туркменфильм" и другие.Его председателем избран гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, заместителем по творческим вопросам – гендиректор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский, по экономическим вопросам – гендиректор "Таджикфильма" Махмадсаид Шохиён.Шохиён подчеркнул, что альянс – не политическая организация и не преследует никаких политических идей. Альянс будет иметь исключительно творческо-производственную направленность."Для нас важно объединение как средство для развития киноиндустрии наших стран и развития кинорынков, что может дать новый импульс национальным киношколам и в целом развитию киноиндустрии", – пояснил гендиректор "Таджикфильма".Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в свою очередь, заявил о необходимости восстанавливать связи, которые были раньше между студиями республик, и находить общие темы для кинопроизводства."Я приветствую данное событие и готов гарантировать, что мы, со своей стороны, будем находить возможности для совместной работы и обмена опытом", – сказал Шахназаров.Участники Совета договорились о создании единой золотой коллекции фильмов стран СНГ и Грузии, ее дубляже на мировые языки. Они обсудили вопросы продвижения и проката лучших образцов киностудий стран-участниц альянса на мировом кинопространстве.

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