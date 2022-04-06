https://sputnik-georgia.ru/20220406/losev-vse-sanktsii-kakie-bylo-mozhno-es-vvel-teper-v-khod-idut-te-kotorye-nelzya-265800276.html

Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя

Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пятом пакете антироссийских санкций Евросоюза 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T20:43+0400

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санкции

антироссийские санкции

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Чего реально пытаются добиться страны Запада? Как эти санкции отразятся на самих европейцах и к чему это приведет европейских лидеров? Зачем США новая война на Ближнем Востоке? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, санкции, антироссийские санкции, видео