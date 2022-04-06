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Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя
Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пятом пакете антироссийских санкций Евросоюза 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T20:43+0400
2022-04-06T20:43+0400
2022-04-06T20:43+0400
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санкции
антироссийские санкции
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Чего реально пытаются добиться страны Запада? Как эти санкции отразятся на самих европейцах и к чему это приведет европейских лидеров? Зачем США новая война на Ближнем Востоке? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, санкции, антироссийские санкции, видео
Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Чего реально пытаются добиться страны Запада? Как эти санкции отразятся на самих европейцах и к чему это приведет европейских лидеров? Зачем США новая война на Ближнем Востоке? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев