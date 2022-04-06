https://sputnik-georgia.ru/20220406/metekhskiy-most-v-tbilisi-budet-polnostyu-obnovlen-265782217.html
Метехский мост в Тбилиси будет полностью обновлен
Метехский мост в Тбилиси будет полностью обновлен
Движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет ограничено 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T13:18+0400
2022-04-06T13:18+0400
2022-04-06T13:46+0400
новости
грузия
вахтанг горгасали
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028532_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_c685ff554b8625a29badb41d22b3786d.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает полный ремонт Метехского моста, расположенного в исторической части города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду. В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.По его словам, из-за запланированных работ автомобильное движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет частично ограничено."Работы начнутся приблизительно в течение десяти дней. Информацию о закрытии проезжей части мы сообщим заранее", – отметил Каладзе.Стоимость проекта составляет два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). После завершения проекта Метехский мост будет полностью обновлен, отметил мэр.Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028532_630:557:2558:2003_1920x0_80_0_0_618a5418a1641c3fd0f14394da511b66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, вахтанг горгасали, тбилиси
Метехский мост в Тбилиси будет полностью обновлен
13:18 06.04.2022 (обновлено: 13:46 06.04.2022)
Движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет ограничено
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает полный ремонт Метехского моста, расположенного в исторической части города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.
В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.
"В нашей столице есть мосты, которые нуждаются в полной реабилитации. На данном этапе мы начинаем с Метехского моста", – заявил Каладзе.
По его словам, из-за запланированных работ автомобильное движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет частично ограничено.
"Работы начнутся приблизительно в течение десяти дней. Информацию о закрытии проезжей части мы сообщим заранее", – отметил Каладзе.
Стоимость проекта составляет два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). После завершения проекта Метехский мост будет полностью обновлен, отметил мэр.
Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.
Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.
В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.