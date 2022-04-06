https://sputnik-georgia.ru/20220406/metekhskiy-most-v-tbilisi-budet-polnostyu-obnovlen-265782217.html

Метехский мост в Тбилиси будет полностью обновлен

Метехский мост в Тбилиси будет полностью обновлен

Движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет ограничено 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T13:18+0400

2022-04-06T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает полный ремонт Метехского моста, расположенного в исторической части города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду. В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.По его словам, из-за запланированных работ автомобильное движение на Метехском мосту и прилегающей территории периодически будет частично ограничено."Работы начнутся приблизительно в течение десяти дней. Информацию о закрытии проезжей части мы сообщим заранее", – отметил Каладзе.Стоимость проекта составляет два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). После завершения проекта Метехский мост будет полностью обновлен, отметил мэр.Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.

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новости, грузия, вахтанг горгасали, тбилиси