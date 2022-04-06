https://sputnik-georgia.ru/20220406/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-na-perevod-literatury-na-abkhazskiy-i-osetinskiy-yazyki-265786279.html

Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки

Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки

Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T15:44+0400

2022-04-06T15:44+0400

2022-04-06T15:44+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузинская литература

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новости

грузия

абхазский язык

грузинский язык

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство культуры объявило конкурс на перевод и издание современных произведений с грузинского на абхазский и осетинский языки, а также с абхазского и осетинского на грузинский язык.Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей посредством перевода современных литературных произведений. Ведомство 27 октября планирует отметить День абхазского языка, который наряду с грузинским языком является государственным в Абхазии. Отмечается, что этот конкурс поможет достойно отметить День абхазского языка.Участвовать в нем могут физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии, имеющие опыт в данной сфере не менее двух лет.Предпочтение будет отдаваться тем, у кого уже имеется опыт проведения проектов в данной сфере, а также проектам, предусматривающих издание книги к юбилейным датам как грузинских, так и абхазских и осетинских авторов, работающих в области литературы, с целью представления и популяризации их произведений.Конкурсные заявки будут приниматься с 6 апреля по 15 апреля в министерстве по адресу: ул. Набережная, 4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа.Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 2 мая 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузинская литература, культура, новости, грузия, абхазский язык, грузинский язык