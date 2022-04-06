https://sputnik-georgia.ru/20220406/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-na-perevod-literatury-na-abkhazskiy-i-osetinskiy-yazyki-265786279.html
Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки
Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки
Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T15:44+0400
2022-04-06T15:44+0400
2022-04-06T15:44+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство культуры объявило конкурс на перевод и издание современных произведений с грузинского на абхазский и осетинский языки, а также с абхазского и осетинского на грузинский язык.Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей посредством перевода современных литературных произведений. Ведомство 27 октября планирует отметить День абхазского языка, который наряду с грузинским языком является государственным в Абхазии. Отмечается, что этот конкурс поможет достойно отметить День абхазского языка.Участвовать в нем могут физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии, имеющие опыт в данной сфере не менее двух лет.Предпочтение будет отдаваться тем, у кого уже имеется опыт проведения проектов в данной сфере, а также проектам, предусматривающих издание книги к юбилейным датам как грузинских, так и абхазских и осетинских авторов, работающих в области литературы, с целью представления и популяризации их произведений.Конкурсные заявки будут приниматься с 6 апреля по 15 апреля в министерстве по адресу: ул. Набережная, 4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа.Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 2 мая 2022 года.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузинская литература, культура, новости, грузия, абхазский язык, грузинский язык
Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки
Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство культуры объявило конкурс на перевод и издание современных произведений с грузинского на абхазский и осетинский языки, а также с абхазского и осетинского на грузинский язык.
Целью конкурса является восстановление и углубление грузино-абхазских и грузино-осетинских литературных и культурных связей посредством перевода современных литературных произведений.
Конкурс называется "Поддержка переводческой деятельности (грузинский, абхазский, осетинский)". Бюджет, выделенный министерством, составляет 50 тысяч лари (16,2 тысячи долларов).
Ведомство 27 октября планирует отметить День абхазского языка, который наряду с грузинским языком является государственным в Абхазии. Отмечается, что этот конкурс поможет достойно отметить День абхазского языка.
Участвовать в нем могут физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии, имеющие опыт в данной сфере не менее двух лет.
Предпочтение будет отдаваться тем, у кого уже имеется опыт проведения проектов в данной сфере, а также проектам, предусматривающих издание книги к юбилейным датам как грузинских, так и абхазских и осетинских авторов, работающих в области литературы, с целью представления и популяризации их произведений.
Конкурсные заявки будут приниматься с 6 апреля по 15 апреля в министерстве по адресу: ул. Набережная, 4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа.
Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 2 мая 2022 года.