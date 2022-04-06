https://sputnik-georgia.ru/20220406/mozhno-li-pomenyat-rubli-na-lari-v-gruzii--kurs-i-komissiya-265755228.html

Можно ли поменять рубли на лари в Грузии – курс и комиссия

Можно ли поменять рубли на лари в Грузии – курс и комиссия

В Грузию приезжают тысячи россиян – кого-то эта страна привлекает мягким климатом, кого-то душевностью и отзывчивостью местных жителей, а кого-то тем, что... 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T06:06+0400

2022-04-06T06:06+0400

2022-04-06T06:06+0400

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Если вы собрались ехать в Грузию и задаетесь вопросом, можно ли поменять здесь рубли на лари, каков обменный курс и комиссия, ответы читайте в материале Sputnik Грузия.Можно ли поменять рубли на лариВ Грузии можно поменять рубли на лари и по вполне нормальному курсу. Курс лари к рублю постоянно меняется. По последним официальным данным, 100 рублей составляют более 3,7 лари.Поменять рубли на лари в Грузии можно в филиалах банка или обменных пунктах.В пунктах обмена валюты, которых много в крупных городах и курортных поселках, часто курс привлекательнее, чем в банках, да и паспорт представлять не нужно. К тому же, в отличии от банков, они работают допоздна, а некоторые даже круглосуточно.Не спешите поменять рубли на лари в первом попавшемся обменнике, лучше пройдитесь и сравните курсы в нескольких, чтобы выгоднее обменять деньги. Выглядят пункты обмена порой не очень презентабельно, но главное – курс, да и комиссии нет.Курс на рекламном щите обменника иногда бывает преувеличен, чтобы заманить клиентов, поэтому обязательно переспрашивайте, актуален ли он.И хотя в Грузии можно поменять рубли на лари, многие туристы рекомендуют брать с собой доллары или евро, так как курс выгоднее. Но это только в том случае, если валюта у вас на руках.P. S. В Грузии в настоящее время карты VISA и Mastercard, выданные в России, не обслуживаются в рамках санкций, наложенных международным сообществом. Поэтому, если все ваши деньги находятся на карточке, снимите их с карточки дома, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , пункты обмена валюты, лари, экономика, общество, грузия, новости