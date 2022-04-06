https://sputnik-georgia.ru/20220406/mozhno-li-pomenyat-rubli-na-lari-v-gruzii--kurs-i-komissiya-265755228.html
Можно ли поменять рубли на лари в Грузии – курс и комиссия
Можно ли поменять рубли на лари в Грузии – курс и комиссия
В Грузию приезжают тысячи россиян – кого-то эта страна привлекает мягким климатом, кого-то душевностью и отзывчивостью местных жителей, а кого-то тем, что... 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T06:06+0400
2022-04-06T06:06+0400
2022-04-06T06:06+0400
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Если вы собрались ехать в Грузию и задаетесь вопросом, можно ли поменять здесь рубли на лари, каков обменный курс и комиссия, ответы читайте в материале Sputnik Грузия.Можно ли поменять рубли на лариВ Грузии можно поменять рубли на лари и по вполне нормальному курсу. Курс лари к рублю постоянно меняется. По последним официальным данным, 100 рублей составляют более 3,7 лари.Поменять рубли на лари в Грузии можно в филиалах банка или обменных пунктах.В пунктах обмена валюты, которых много в крупных городах и курортных поселках, часто курс привлекательнее, чем в банках, да и паспорт представлять не нужно. К тому же, в отличии от банков, они работают допоздна, а некоторые даже круглосуточно.Не спешите поменять рубли на лари в первом попавшемся обменнике, лучше пройдитесь и сравните курсы в нескольких, чтобы выгоднее обменять деньги. Выглядят пункты обмена порой не очень презентабельно, но главное – курс, да и комиссии нет.Курс на рекламном щите обменника иногда бывает преувеличен, чтобы заманить клиентов, поэтому обязательно переспрашивайте, актуален ли он.И хотя в Грузии можно поменять рубли на лари, многие туристы рекомендуют брать с собой доллары или евро, так как курс выгоднее. Но это только в том случае, если валюта у вас на руках.P. S. В Грузии в настоящее время карты VISA и Mastercard, выданные в России, не обслуживаются в рамках санкций, наложенных международным сообществом. Поэтому, если все ваши деньги находятся на карточке, снимите их с карточки дома, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , пункты обмена валюты, лари, экономика, общество, грузия, новости
Можно ли поменять рубли на лари в Грузии – курс и комиссия
В Грузию приезжают тысячи россиян – кого-то эта страна привлекает мягким климатом, кого-то душевностью и отзывчивостью местных жителей, а кого-то тем, что здесь можно целый год находиться без визы
Если вы собрались ехать в Грузию и задаетесь вопросом, можно ли поменять здесь рубли на лари, каков обменный курс и комиссия, ответы читайте в материале Sputnik Грузия
.
Можно ли поменять рубли на лари
В Грузии можно поменять рубли на лари и по вполне нормальному курсу. Курс лари к рублю постоянно меняется. По последним официальным данным
, 100 рублей составляют более 3,7 лари.
Поменять рубли на лари в Грузии можно в филиалах банка или обменных пунктах.
В пунктах обмена валюты, которых много в крупных городах и курортных поселках, часто курс привлекательнее, чем в банках, да и паспорт представлять не нужно. К тому же, в отличии от банков, они работают допоздна, а некоторые даже круглосуточно.
Не спешите поменять рубли на лари в первом попавшемся обменнике, лучше пройдитесь и сравните курсы в нескольких, чтобы выгоднее обменять деньги. Выглядят пункты обмена порой не очень презентабельно, но главное – курс, да и комиссии нет.
Курс на рекламном щите обменника иногда бывает преувеличен, чтобы заманить клиентов, поэтому обязательно переспрашивайте, актуален ли он.
Деньги всегда пересчитывайте сразу возле кассы, ведь только там вы сможете доказать ошибку при обмене и недостачу. Не стоит менять большую сумму денег в аэропорту: зачастую там курс валют сильно занижен, а также вы рискуете потерять крупную сумму на комиссиях.
И хотя в Грузии можно поменять рубли на лари, многие туристы рекомендуют брать с собой доллары или евро, так как курс выгоднее. Но это только в том случае, если валюта у вас на руках.
P. S. В Грузии в настоящее время карты VISA и Mastercard, выданные в России, не обслуживаются в рамках санкций, наложенных международным сообществом. Поэтому, если все ваши деньги находятся на карточке, снимите их с карточки дома, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств.
Материал подготовлен на основе открытых источников