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Нацагентство продовольствия Грузии отчиталось о проделанной работе за 2021 год

Нацагентство продовольствия Грузии отчиталось о проделанной работе за 2021 год

В целях защиты здоровья и интересов населения агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T20:59+0400

2022-04-06T20:59+0400

2022-04-06T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии осуществило более 25,6 тысячи проверок, в результате которых выявило 2,4 тысячи правонарушений, сообщает пресс-служба Агентства.В целях защиты здоровья и интересов населения агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии."В рамках мониторинга было отобрано 3 884 пробы продуктов питания и питьевой воды", - говорится в сообщении.По информации Агентства, по сравнению с предыдущими годами значительно улучшились результаты по остаткам ветеринарных отходов в меде (из 101 образца выявлено в трех), содержанию свинца в пряностях (содержание свинца не обнаружено ни в одном из 761 образца) и по содержанию красителей суданской группы в продуктах питания неживотного происхождения (содержание красителей не обнаружено ни в одном из образцов).За 2021 год по стране проведены 6,4 миллиона ветеринарных манипуляций, включая вакцинацию и лабораторные исследования, идентификацию/регистрацию, обработку от наружных паразитов скота во время сезонного выпаса.В рамках ветеринарного контроля в 2021 году впервые были проверены все действующие в стране ветеринарные объекты - государственный контроль проведен на 1042 объектах, выявлено 144 нарушения. Отмечается, что нарушения не были обнаружены ни в одном из 196 ветеринарных препаратах, проверенных лабораторно.Также в прошлом году в целях защиты растений от саранчи в Восточной Грузии было обработано 120 тысяч гектаров площади, от американской белой бабочки – 1,3 тысячи гектара в Кахети, против совки обработаны кукурузные поля в Кахети и регионе Шида Картли – 24,5 тысячи гектаров, а также 6,8 тысячи гектаров земли в Кахети обработано от комаров.По госпрограмме в 33 муниципалитетах проведены мероприятия против мраморных клопов - установлено 6 000 феромонных щипцов и 43 260 феромонных установок, обработано до 186 000 га. В результате принятых мер в 2021 году повысились качество урожая и экспортный потенциал, уменьшилась численность мраморных клопов, географический ареал распространения не увеличился.В целях контроля качества пестицидов и агрохимикатов в 2021 году взято 382 пробы, в том числе 332 пестицида и 50 агрохимикатов. По всей стране насчитывается около 700 признанных специализированных торговых точек по продаже агрохимикатов и пестицидов. Всего в ходе государственной проверки выявлено 157 нарушений, в том числе нарушения маркировки, реализации, условий хранения, реализация просроченных ядохимикатов и др.Отчет о деятельности Национального агентства продовольствия за 2021 год в парламентском комитете по аграрным вопросам представили депутатам заместитель главы Агентства Васил Басиладзе и начальник департамента по защите растений Николоз Месхи.Отмечено, что Национальное агентство продовольствия в 2021 году предприняло значительные шаги по диверсификации экспортного рынка – рынок Иордании был открыт для экспорта грузинских живых животных и мяса, в то время как ЕС разрешил экспорт пищевых улиток.По решению Генерального директората здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) ЕС сократил на своей границе частоту проверки фундука, экспортируемого из Грузии, со 100% до 20%.

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национальное агентство продовольствия грузии, грузия, новости, общество, экономика грузии, экономика