https://sputnik-georgia.ru/20220406/nedetskie-igry-rebenok-v-gruzii-skonchalsya-ot-vypitogo-lekarstva-265776510.html

Недетские игры: ребенок в Грузии скончался от выпитого лекарства

Недетские игры: ребенок в Грузии скончался от выпитого лекарства

Несчастный случай произошел в регионе Кахети на востоке Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T10:26+0400

2022-04-06T10:26+0400

2022-04-06T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок в селе Ахшани на востоке Грузии скончался после того, как выпил лекарство во время игры.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", мальчик играл вместе с шестилетней сестрой и выпил психотропное лекарство. Ребенок был переведен в тбилисскую клинику Иашвили, однако медикам не удалось его спасти.По словам близких семьи, детей воспитывала бабушка, так как у отца и матери ограничено право на родительство. Как выяснилось, родители часто пили и воспитывали детей в плохих домашних условиях. Соседи обратились к соцагентам и дети два года назад были переданы бабушке.С малолетней сестрой и бабушкой мальчика работают психологи.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия