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Недетские игры: ребенок в Грузии скончался от выпитого лекарства
Недетские игры: ребенок в Грузии скончался от выпитого лекарства
Несчастный случай произошел в регионе Кахети на востоке Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T10:26+0400
2022-04-06T10:26+0400
2022-04-06T10:59+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок в селе Ахшани на востоке Грузии скончался после того, как выпил лекарство во время игры.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", мальчик играл вместе с шестилетней сестрой и выпил психотропное лекарство. Ребенок был переведен в тбилисскую клинику Иашвили, однако медикам не удалось его спасти.По словам близких семьи, детей воспитывала бабушка, так как у отца и матери ограничено право на родительство. Как выяснилось, родители часто пили и воспитывали детей в плохих домашних условиях. Соседи обратились к соцагентам и дети два года назад были переданы бабушке.С малолетней сестрой и бабушкой мальчика работают психологи.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Недетские игры: ребенок в Грузии скончался от выпитого лекарства
10:26 06.04.2022 (обновлено: 10:59 06.04.2022)
Несчастный случай произошел в регионе Кахети на востоке Грузии
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок в селе Ахшани на востоке Грузии скончался после того, как выпил лекарство во время игры.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", мальчик играл вместе с шестилетней сестрой и выпил психотропное лекарство. Ребенок был переведен в тбилисскую клинику Иашвили, однако медикам не удалось его спасти.
По словам близких семьи, детей воспитывала бабушка, так как у отца и матери ограничено право на родительство. Как выяснилось, родители часто пили и воспитывали детей в плохих домашних условиях. Соседи обратились к соцагентам и дети два года назад были переданы бабушке.
С малолетней сестрой и бабушкой мальчика работают психологи.