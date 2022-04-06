О Пушкине снимут мюзикл "Пророк"

"Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — цитирует слова гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова в Минкультуры России.