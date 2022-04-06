https://sputnik-georgia.ru/20220406/o-pushkine-snimut-myuzikl-prorok-265792603.html
О Пушкине снимут мюзикл "Пророк"
О Пушкине снимут мюзикл "Пророк"
Это будет история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы, отмечают авторы проекта 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T23:00+0400
2022-04-06T23:00+0400
2022-04-06T23:00+0400
александр пушкин
россия
культура
кино
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23483/05/234830513_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b6b7794ed485b60239e09ff594ff36fd.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В России решили снять фильм-мюзикл о жизни культового русского поэта Александра Пушкина - картина уже в производстве, пишет РИА Новости.Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы, отмечают авторы проекта.Ожидается, что кинопроект получит имя "Пророк". Фильм охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти. В прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23483/05/234830513_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_8fc887731c2018632d181a853273e887.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр пушкин, россия, культура, кино, новости
О Пушкине снимут мюзикл "Пророк"
Это будет история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы, отмечают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik.
В России решили снять фильм-мюзикл о жизни культового русского поэта Александра Пушкина - картина уже в производстве, пишет РИА Новости
.
Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы, отмечают авторы проекта.
"Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — цитирует слова гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова в Минкультуры России.
Ожидается, что кинопроект получит имя "Пророк". Фильм охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти. В прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.