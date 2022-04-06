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Россия вышла из Совета Европы, но за ООН и ОБСЕ будет бороться – Косачев

Россия вышла из Совета Европы, но за ООН и ОБСЕ будет бороться – Косачев

За ОБСЕ и тем более за ООН еще есть смысл побороться, считает депутат 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Россия вышла из Совета Европы, который перестал быть организацией, отстаивающей верховенство закона и защищающей демократию, но за ООН и ОБСЕ есть смысл побороться, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенатор напомнил, что 21 ноября 1990 года, на выходе из "холодной войны", 34 государства-участника СБСЕ (в дальнейшем ОБСЕ) подписали в Париже Хартию для новой Европы. Этот документ, с одной стороны, рамочный, с другой – рубежный. Он подвел черту под эпохой разделенной на блоки Европы и описал будущее объединенного континента в сферах безопасности и сотрудничества."По всему тексту чуть ли не через абзац называются три международные структуры, которые на будущее будут эти безопасность и сотрудничество в Европе обеспечивать: ООН, СБСЕ и Совет Европы. Как организации, универсальные по составу и работающие в интересах всех участников", – отметил он.По его словам, на страницах документа Евросоюз упомянут в контексте будущего объединенной Европы только один раз, да и то в разделе торгово-экономического сотрудничества. НАТО же в этом тексте не упомянуто вообще ни разу. При этом 32 года спустя о Хартии практически не вспоминают, она осталась на бумаге. "Благими намерениями, как выяснилось, и в этом случае была вымощена дорога в ад", – написал Косачев.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

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россия, в мире, новости, европа, москва, совет европы, нато, еспч