https://sputnik-georgia.ru/20220406/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-265775685.html
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T10:08+0400
2022-04-06T10:08+0400
2022-04-06T10:13+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Хаиши-Ушгули) запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за снега и гололеда. Речь идет о 70-186 км участка автомобильной дороги. Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули), движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободно.На 1-70 км участке автомобильной дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
10:08 06.04.2022 (обновлено: 10:13 06.04.2022)
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Хаиши-Ушгули) запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за снега и гололеда. Речь идет о 70-186 км участка автомобильной дороги. Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули), движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободно.
На 1-70 км участке автомобильной дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободно.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.