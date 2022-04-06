https://sputnik-georgia.ru/20220406/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-265775685.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T10:08+0400

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Хаиши-Ушгули) запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за снега и гололеда. Речь идет о 70-186 км участка автомобильной дороги. Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули), движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободно.На 1-70 км участке автомобильной дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог