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Следственная служба Грузии просит расширения полномочий
Следственная служба Грузии просит расширения полномочий
Специальная следственная служба начала работать с 1 апреля 2022 года 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T21:42+0400
2022-04-06T21:42+0400
2022-04-06T21:49+0400
служба государственного инспектора
анри оханашвили
грузия
новости
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии, занимающаяся расследованием преступлений чиновников, попросила парламент изменить законодательство для расширения возможностей своей работы.Как заявил глава комитета Анри Оханашвили, комитет на основании просьбы спецслужбы разработает законопроект с учетом ее предложений и представит его парламенту на утверждение.Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба государственного инспектора, анри оханашвили, грузия, новости, парламент грузии
Следственная служба Грузии просит расширения полномочий
21:42 06.04.2022 (обновлено: 21:49 06.04.2022)
Специальная следственная служба начала работать с 1 апреля 2022 года
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии, занимающаяся расследованием преступлений чиновников, попросила парламент изменить законодательство для расширения возможностей своей работы.
Законодательное предложение, которое предполагает обеспечение допуска представителей службы в тюрьмы, эффективное использование мер защиты и расширение полномочий сотрудников спецслужбы, в среду одобрил юридический комитет парламента Грузии.
Как заявил глава комитета Анри Оханашвили, комитет на основании просьбы спецслужбы разработает законопроект с учетом ее предложений и представит его парламенту на утверждение.
Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.