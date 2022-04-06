https://sputnik-georgia.ru/20220406/spetssledstvennaya-sluzhba-prosit-rasshireniya-polnomochiy-265795748.html

Следственная служба Грузии просит расширения полномочий

Следственная служба Грузии просит расширения полномочий

Специальная следственная служба начала работать с 1 апреля 2022 года 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T21:42+0400

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2022-04-06T21:49+0400

служба государственного инспектора

анри оханашвили

грузия

новости

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии, занимающаяся расследованием преступлений чиновников, попросила парламент изменить законодательство для расширения возможностей своей работы.Как заявил глава комитета Анри Оханашвили, комитет на основании просьбы спецслужбы разработает законопроект с учетом ее предложений и представит его парламенту на утверждение.Специальная следственная служба заработала с 1 апреля 2022 года. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на базе упраздненной Службы государственного инспектора.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

служба государственного инспектора, анри оханашвили, грузия, новости, парламент грузии