https://sputnik-georgia.ru/20220406/spiker-parlamenta-gruzii-vstretilsya-gareginom-vtorym-265796816.html

Спикер парламента Грузии встретился Гарегином Вторым

Спикер парламента Грузии встретился Гарегином Вторым

Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T19:19+0400

2022-04-06T19:19+0400

2022-04-06T19:19+0400

грузия

армения

грузино-армянские отношения

новости

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1b/263179797_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_925357f12ba35f69844f3688830757af.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия готова продолжать способствовать диалогу в регионе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с Верховным патриархом и Католикосом всех Армян Гарегином Вторым.Спикер парламента Грузии прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. В состав грузинской делегации входят вице-спикер Гия Вольский, депутаты Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Киурегиян, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Стороны говорили о многовековых исторических связях между грузинским и армянским народами, о подписании программы культурного сотрудничества на 2022-2024 годы, а также о соглашении, достигнутом двумя странами в декабре 2021 года в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Во время встречи Шалва Папуашвили также подчеркнул важность мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, армения, грузино-армянские отношения, новости, шалва папуашвили