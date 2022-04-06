https://sputnik-georgia.ru/20220406/spiker-parlamenta-gruzii-vstretilsya-gareginom-vtorym-265796816.html
Спикер парламента Грузии встретился Гарегином Вторым
Спикер парламента Грузии встретился Гарегином Вторым
Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T19:19+0400
2022-04-06T19:19+0400
2022-04-06T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия готова продолжать способствовать диалогу в регионе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с Верховным патриархом и Католикосом всех Армян Гарегином Вторым.Спикер парламента Грузии прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. В состав грузинской делегации входят вице-спикер Гия Вольский, депутаты Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Киурегиян, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Стороны говорили о многовековых исторических связях между грузинским и армянским народами, о подписании программы культурного сотрудничества на 2022-2024 годы, а также о соглашении, достигнутом двумя странами в декабре 2021 года в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Во время встречи Шалва Папуашвили также подчеркнул важность мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
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грузия, армения, грузино-армянские отношения, новости, шалва папуашвили
Спикер парламента Грузии встретился Гарегином Вторым
Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия готова продолжать способствовать диалогу в регионе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с Верховным патриархом и Католикосом всех Армян Гарегином Вторым.
Спикер парламента Грузии прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. В состав грузинской делегации входят вице-спикер Гия Вольский, депутаты Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Киурегиян, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.
Накануне Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Стороны говорили о многовековых исторических связях между грузинским и армянским народами, о подписании программы культурного сотрудничества на 2022-2024 годы, а также о соглашении, достигнутом двумя странами в декабре 2021 года в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Во время встречи Шалва Папуашвили также подчеркнул важность мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.