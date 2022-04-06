https://sputnik-georgia.ru/20220406/stroitelstvo-tonnelya-na-doroge-v-rossiyu-v-razgare-proryto-bolee-kilometra-265774013.html

Строительство тоннеля на дороге в Россию в разгаре: прорыто более километра

Строительство тоннеля на дороге в Россию в разгаре: прорыто более километра

Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM, специально изготовленной для проекта Квешети-Коби 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T07:32+0400

2022-04-06T07:32+0400

2022-04-06T08:12+0400

грузия

экономика

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В рамках работ по строительству тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы прорыто уже 1,2 тысячи метров и интенсивное строительство продолжается, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".По данным департамента, работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север-Юг.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 км, а, соответственно, и время в пути на час.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, департамент автомобильных дорог