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В горах Грузии сошел оползень
В горах Грузии сошел оползень
Ранее другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T21:11+0400
2022-04-06T21:11+0400
2022-04-06T21:11+0400
оползень
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В результате сильных дождей в селе Соргити в горной Раче на внутреннюю автомобильную дорогу сошел оползень, сообщает мэрия района Они.По данным мэрии, ранее 6 апреля другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района.В данный момент идет очистка дороги, а также обустройство временной дороги, отмечают в мэрии. Планируются работы по укреплению берега.На месте работает спецтехника.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оползень, происшествия, новости, грузия, общество
В горах Грузии сошел оползень
Ранее другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В результате сильных дождей в селе Соргити в горной Раче на внутреннюю автомобильную дорогу сошел оползень, сообщает мэрия района Они.
По данным мэрии, ранее 6 апреля другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района.
В данный момент идет очистка дороги, а также обустройство временной дороги, отмечают в мэрии. Планируются работы по укреплению берега.
На месте работает спецтехника.