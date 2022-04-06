https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gorakh-gruzii-soshel-opolzen-265801123.html

В горах Грузии сошел оползень

В горах Грузии сошел оползень

Ранее другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T21:11+0400

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2022-04-06T21:11+0400

оползень

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В результате сильных дождей в селе Соргити в горной Раче на внутреннюю автомобильную дорогу сошел оползень, сообщает мэрия района Они.По данным мэрии, ранее 6 апреля другой оползень полностью перекрыл дороги в центре района.В данный момент идет очистка дороги, а также обустройство временной дороги, отмечают в мэрии. Планируются работы по укреплению берега.На месте работает спецтехника.

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оползень, происшествия, новости, грузия, общество