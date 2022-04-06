https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruzii-nabiraet-populyarnost-trenazher-drevneslavyanskikh-voinov---video-265792955.html

В Грузии набирает популярность тренажер древнеславянских воинов - видео

В Грузии набирает популярность тренажер древнеславянских воинов - видео

Во всем мире 6 апреля отмечают международный день спорта на благо развития и мира. Съемочная группы Sputnik Грузия подготовила репортаж о необычном виде... 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T17:04+0400

2022-04-06T17:04+0400

2022-04-06T17:30+0400

видео

мультимедиа

здоровье

спорт

тбилиси

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265792795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_162f2357c3195845765ebeb3fbd6a5aa.jpg

Тренажер "Правило" в Грузию привез тбилисец Эдгар Геворгян. Как он рассказывает, его долгое время мучали головные боли и шум в ушах. "Я долгое время искал способ избавиться от этих неприятных ощущений. И увидел как-то у своего друга этот тренажер и решил заказать его. Сказано - сделано. Мне его доставили в Тбилиси, я поставил его у себя дома и тренировался", - рассказывает автор идеи.По словам Эдгара, в скором времени боли стали беспокоить его все реже, а шум в ушах постепенно исчез. Именно тогда он решил познакомить с этим чудо-тренажером своих друзей, знакомых и сделать занятия на нем доступными для всех желающих.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, здоровье, спорт, тбилиси, видео-новости из грузии, видео