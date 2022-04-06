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В Грузии набирает популярность тренажер древнеславянских воинов - видео
В Грузии набирает популярность тренажер древнеславянских воинов - видео
Во всем мире 6 апреля отмечают международный день спорта на благо развития и мира. Съемочная группы Sputnik Грузия подготовила репортаж о необычном виде... 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T17:04+0400
2022-04-06T17:04+0400
2022-04-06T17:30+0400
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Тренажер "Правило" в Грузию привез тбилисец Эдгар Геворгян. Как он рассказывает, его долгое время мучали головные боли и шум в ушах. "Я долгое время искал способ избавиться от этих неприятных ощущений. И увидел как-то у своего друга этот тренажер и решил заказать его. Сказано - сделано. Мне его доставили в Тбилиси, я поставил его у себя дома и тренировался", - рассказывает автор идеи.По словам Эдгара, в скором времени боли стали беспокоить его все реже, а шум в ушах постепенно исчез. Именно тогда он решил познакомить с этим чудо-тренажером своих друзей, знакомых и сделать занятия на нем доступными для всех желающих.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, здоровье, спорт, тбилиси, видео-новости из грузии, видео
В Грузии набирает популярность тренажер древнеславянских воинов - видео
17:04 06.04.2022 (обновлено: 17:30 06.04.2022)
Во всем мире 6 апреля отмечают международный день спорта на благо развития и мира. Съемочная группы Sputnik Грузия подготовила репортаж о необычном виде физической активности, который набирает в стране все большую популярность. Подробности - в видео
Тренажер "Правило" в Грузию привез тбилисец Эдгар Геворгян. Как он рассказывает, его долгое время мучали головные боли и шум в ушах.
"Я долгое время искал способ избавиться от этих неприятных ощущений. И увидел как-то у своего друга этот тренажер и решил заказать его. Сказано - сделано. Мне его доставили в Тбилиси, я поставил его у себя дома и тренировался", - рассказывает автор идеи.
По словам Эдгара, в скором времени боли стали беспокоить его все реже, а шум в ушах постепенно исчез. Именно тогда он решил познакомить с этим чудо-тренажером своих друзей, знакомых и сделать занятия на нем доступными для всех желающих.