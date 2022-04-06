https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruzii-namereny-prodvigat-tvorcheskie-initsiativy---obyavlen-konkurs-265790284.html
В Грузии намерены продвигать творческие инициативы - объявлен конкурс
В Грузии намерены продвигать творческие инициативы - объявлен конкурс
Целью конкурса является популяризация широкого спектра изобразительного искусства Грузии 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T17:32+0400
2022-04-06T17:32+0400
2022-04-06T17:32+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс "Поддержка творческих инициатив в области изобразительного и визуального искусства в Тбилиси и регионах".Целью конкурса является популяризация широкого спектра изобразительного искусства Грузии (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, мультимедиа, перформанс, пространственная инсталляция и др.), развитие местной арт-сцены путем поддержки выставок и мероприятий в Тбилиси и регионах (воркшопы, мастер-классы, тренинги, семинары, конференции и др.), а также популяризация творческой деятельности художников. Бюджет составляет 60 тысяч лари (19,4 тысячи долларов).Право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Один участник может представить только один проект.В конкурсе предпочтение может быть отдано инновационным проектам, демонстрирующим творчество художников, концепция которых отличается современным видением и актуальностью.Что касается заявок из регионов, преимущество может быть отдано ярким проектам с привлечением местных художников; проектам, участник которого имеет опыт проведения подобных проектов; проектам, предполагающим финансовые или иное сотрудничество партнеров; проектам, целью которых является продвижение как в местных, так и в международных медиа.Конкурсные заявки будут приниматься с 6 апреля по 15 апреля в министерстве по адресу ул. Набережная № 4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа.Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 2 мая 2022 года.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости, тбилиси
В Грузии намерены продвигать творческие инициативы - объявлен конкурс
Целью конкурса является популяризация широкого спектра изобразительного искусства Грузии
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс "Поддержка творческих инициатив в области изобразительного и визуального искусства в Тбилиси и регионах".
Целью конкурса является популяризация широкого спектра изобразительного искусства Грузии (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, мультимедиа, перформанс, пространственная инсталляция и др.), развитие местной арт-сцены путем поддержки выставок и мероприятий в Тбилиси и регионах (воркшопы, мастер-классы, тренинги, семинары, конференции и др.), а также популяризация творческой деятельности художников.
Бюджет составляет 60 тысяч лари (19,4 тысячи долларов).
Право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Один участник может представить только один проект.
В конкурсе предпочтение может быть отдано инновационным проектам, демонстрирующим творчество художников, концепция которых отличается современным видением и актуальностью.
Что касается заявок из регионов, преимущество может быть отдано ярким проектам с привлечением местных художников; проектам, участник которого имеет опыт проведения подобных проектов; проектам, предполагающим финансовые или иное сотрудничество партнеров; проектам, целью которых является продвижение как в местных, так и в международных медиа.
Конкурсные заявки будут приниматься с 6 апреля по 15 апреля в министерстве по адресу ул. Набережная № 4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа.
Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 2 мая 2022 года.