https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruzii-prodolzhaetsya-borba-s-kontrabandoy-sigaret-265799967.html
В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет
В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет
Из всех выявленных фактов - полтысячи административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждения 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T20:41+0400
2022-04-06T20:41+0400
2022-04-06T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов за три месяца выявили 575 фактов торговли и хранения сигарет и табака без акцизных марок.По данным службы, в период с 1 января по 31 марта было изъято 34 588 пачек контрабандных сигарет и до 90 килограммов табака.Из всех выявленных фактов 479 – административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждение и лишились товара.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, новости, общество, преступность в грузии, контрабанда
В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет
Из всех выявленных фактов - полтысячи административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждения
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов за три месяца выявили 575 фактов торговли и хранения сигарет и табака без акцизных марок.
По данным
службы, в период с 1 января по 31 марта было изъято 34 588 пачек контрабандных сигарет и до 90 килограммов табака.
Из всех выявленных фактов 479 – административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждение и лишились товара.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.
С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.