https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruzii-prodolzhaetsya-borba-s-kontrabandoy-sigaret-265799967.html

В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет

В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет

Из всех выявленных фактов - полтысячи административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждения 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов за три месяца выявили 575 фактов торговли и хранения сигарет и табака без акцизных марок.По данным службы, в период с 1 января по 31 марта было изъято 34 588 пачек контрабандных сигарет и до 90 килограммов табака.Из всех выявленных фактов 479 – административные нарушения, три уголовные, по остальным фактам реализаторы получили предупреждение и лишились товара.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд грузии, грузия, новости, общество, преступность в грузии, контрабанда