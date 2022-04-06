https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruziyu-iz-turtsii-postupilo-bolee-200-naimenovaniy-medikamentov-265786594.html

В Грузию из Турции поступило более 200 наименований медикаментов

В Грузию из Турции поступило более 200 наименований медикаментов

В Грузию продолжают ввозить турецкие медикаменты по более бюджетным ценам 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T16:04+0400

2022-04-06T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. За последние две недели в Грузию из Турции поступило более 200 наименований медикаментов, в целом более 600 тысяч коробок, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, в результате чего цены на лекарства сократились с 60% до 80%.По его словам, Минздрав Грузии разработал дальнейший план действий, который должен улучшить условия импорта лекарств из Турции и других стран.Со списком импортированных из Турции лекарств можно ознакомиться по следующей ссылке.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.

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грузия, новости, общество, турция, минздрав грузии