https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-moskve-ne-isklyuchili-razryv-dipotnosheniy-so-stranami-zapada-265799738.html

В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада

В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада

Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, заявил Песков 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T20:20+0400

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2022-04-06T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не исключает возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если продолжится высылка дипломатов РФ, пишет РИА Новости.При этом Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях их необходимо сохранять.По информации агентства, после начала спецоперации на Украине Российская Федерация столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов из стран Запада: за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и количество это возрастет, так как пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022