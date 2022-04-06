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В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада
В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада
Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, заявил Песков 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не исключает возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если продолжится высылка дипломатов РФ, пишет РИА Новости.При этом Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях их необходимо сохранять.По информации агентства, после начала спецоперации на Украине Российская Федерация столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов из стран Запада: за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и количество это возрастет, так как пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, новости, в мире, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022

В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада

20:20 06.04.2022
© photo: Sputnik / Максим БлиновБашни Московского Кремля, архивное фото
Башни Московского Кремля, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2022
© photo: Sputnik / Максим Блинов
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Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не исключает возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если продолжится высылка дипломатов РФ, пишет РИА Новости.
"Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.
При этом Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях их необходимо сохранять.
По информации агентства, после начала спецоперации на Украине Российская Федерация столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов из стран Запада: за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и количество это возрастет, так как пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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