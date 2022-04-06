https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-moskve-ne-isklyuchili-razryv-dipotnosheniy-so-stranami-zapada-265799738.html
В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада
В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада
Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, заявил Песков 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T20:20+0400
2022-04-06T20:20+0400
2022-04-06T20:20+0400
россия
новости
в мире
политика
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265383759_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4e601197f661ed43c78870f56ad4499f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не исключает возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если продолжится высылка дипломатов РФ, пишет РИА Новости.При этом Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях их необходимо сохранять.По информации агентства, после начала спецоперации на Украине Российская Федерация столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов из стран Запада: за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и количество это возрастет, так как пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265383759_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_bf3d2377c1ed4715528070d1a562335d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022
В Москве не исключили разрыв дипотношений со странами Запада
Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не исключает возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если продолжится высылка дипломатов РФ, пишет РИА Новости
.
"Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.
При этом Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях их необходимо сохранять.
По информации агентства, после начала спецоперации на Украине Российская Федерация столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов из стран Запада: за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и количество это возрастет, так как пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.