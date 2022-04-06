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В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв – есть пострадавшие
В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв – есть пострадавшие
По предварительным данным, взорвалась ручная граната 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T14:05+0400
2022-04-06T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.Взрыв прогремел во время совершения верующими полуденного намаза. По данным сил безопасности Кабула, взорвалась ручная граната. Очевидцы предполагают, что в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
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в мире, новости, происшествия, кабул

В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв – есть пострадавшие

14:05 06.04.2022 (обновлено: 14:11 06.04.2022)
© AP Photo / Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine CorpsАфганцы беженцы покидают страну
Афганцы беженцы покидают страну - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps
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По предварительным данным, взорвалась ручная граната
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.
Взрыв прогремел во время совершения верующими полуденного намаза. По данным сил безопасности Кабула, взорвалась ручная граната.
Очевидцы предполагают, что в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
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