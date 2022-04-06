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В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв – есть пострадавшие

В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв – есть пострадавшие

По предварительным данным, взорвалась ручная граната 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T14:05+0400

2022-04-06T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.Взрыв прогремел во время совершения верующими полуденного намаза. По данным сил безопасности Кабула, взорвалась ручная граната. Очевидцы предполагают, что в результате происшествия могли пострадать десятки человек.

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в мире, новости, происшествия, кабул