https://sputnik-georgia.ru/20220406/vengriya-ne-podderzhit-rasshirenie-sanktsiy-na-neft-i-gaz-iz-rossii-265794366.html

Венгрия не поддержит расширение санкций на нефть и газ из России

Венгрия не поддержит расширение санкций на нефть и газ из России

Венгрия готова платить за российский газ в рублях 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T17:46+0400

2022-04-06T17:46+0400

2022-04-06T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит распространение санкций Евросоюза на нефть и газ из России, передает РИА Новости.Распространение санкций на импорт газа и нефти из России - это вопрос, по которому Будапешт не соглашается с Брюсселем, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.Ранее Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.

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