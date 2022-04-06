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Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные
Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные
Национальный банк Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11% 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T09:52+0400
2022-04-06T09:52+0400
2022-04-06T09:52+0400
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новости
экономика
кредит
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. В Грузии подорожало более 191,8 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 11%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%.В результате подорожали 191,8 тысячи кредитов на общую сумму 8,6 миллиарда лари. По состоянию на 1 марта кредиты с плавающей ставкой составляли 40,5% от общего кредитного портфеля в лари."Нынешнее решение комитета монетарной политики является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля составляет 3,0857 GEL/$1.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, кредит, ставка рефинансирования
Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные
Национальный банк Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. В Грузии подорожало более 191,8 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 11%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
В результате подорожали 191,8 тысячи кредитов на общую сумму 8,6 миллиарда лари. По состоянию на 1 марта кредиты с плавающей ставкой составляли 40,5% от общего кредитного портфеля в лари.
"Нынешнее решение комитета монетарной политики является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении
.
Какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования
Вид кредита
Количество кредитов
Объем, млн лари
Потребительский
84 900
1 182
Ипотечный
67 000
2 927
Бизнес-кредит
36 200
4 335
Автокредит
700
17
Неопределенного назначения
3 000
89
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля составляет 3,0857 GEL/$1.