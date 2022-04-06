https://sputnik-georgia.ru/20220406/vliyanie-uzhestocheniya-monetarnoy-politiki-na-kredity-v-gruzii-poslednie-dannye-265773680.html

Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные

Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные

Национальный банк Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11% 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T09:52+0400

2022-04-06T09:52+0400

2022-04-06T09:52+0400

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кредит

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. В Грузии подорожало более 191,8 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 11%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 30 марта принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%.В результате подорожали 191,8 тысячи кредитов на общую сумму 8,6 миллиарда лари. По состоянию на 1 марта кредиты с плавающей ставкой составляли 40,5% от общего кредитного портфеля в лари."Нынешнее решение комитета монетарной политики является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля составляет 3,0857 GEL/$1.

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грузия, новости, экономика, кредит, ставка рефинансирования