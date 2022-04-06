https://sputnik-georgia.ru/20220406/vse-vozmozhno--kaladze-ne-isklyuchaet-poyavleniya-tramvaya-v-tbilisi--265784400.html

"Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси

"Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси

Такой проект обойдется в сотни миллионов евро, отметил градоначальник 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T14:53+0400

2022-04-06T14:53+0400

2022-04-06T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключает возвращения трамвая на улицах столицы в будущем.Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, упразднение трамвая в Тбилиси было "печальным и плохим" фактом.Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность трамвай получил в 1930-1940 годы.В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы и метро.

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грузия, новости, тбилиси, трамваи