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"Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси
"Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси
Такой проект обойдется в сотни миллионов евро, отметил градоначальник 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T14:53+0400
2022-04-06T14:53+0400
2022-04-06T14:53+0400
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трамваи
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключает возвращения трамвая на улицах столицы в будущем.Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, упразднение трамвая в Тбилиси было "печальным и плохим" фактом.Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность трамвай получил в 1930-1940 годы.В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы и метро.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, трамваи
"Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси
Такой проект обойдется в сотни миллионов евро, отметил градоначальник
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключает возвращения трамвая на улицах столицы в будущем.
Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, упразднение трамвая в Тбилиси было "печальным и плохим" фактом.
"Сегодня восстановление трамвая и осуществление этого проекта обходится в сотни миллионов евро, что будет очень тяжелым грузом для города. Однако в будущем посмотрим – все возможно", – заявил Каладзе.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность трамвай получил в 1930-1940 годы.
В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы и метро.