https://sputnik-georgia.ru/20220407/abashidze-dokazatelstva-narusheniy-gruziey-sanktsiy-dolzhna-predstavit-ukraina-265826690.html

Абашидзе: доказательства нарушений Грузией санкций должна представить Украина

Абашидзе: доказательства нарушений Грузией санкций должна представить Украина

Украинская сторона должна представить доказательства министерству иностранных дел Грузии, заявил дипломат 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T21:07+0400

2022-04-07T21:07+0400

2022-04-07T21:30+0400

грузия

новости

политика

обострение ситуации вокруг украины 2022

зураб абашидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23986/52/239865225_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c6e0b79b3bbda5ef33a520aa92c0dd51.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские официальные ведомства дали квалифицированный ответ на обвинение со стороны властей Украины, заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022, зураб абашидзе