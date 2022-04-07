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Абашидзе: доказательства нарушений Грузией санкций должна представить Украина
Абашидзе: доказательства нарушений Грузией санкций должна представить Украина
Украинская сторона должна представить доказательства министерству иностранных дел Грузии, заявил дипломат 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T21:07+0400
2022-04-07T21:07+0400
2022-04-07T21:30+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
зураб абашидзе
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские официальные ведомства дали квалифицированный ответ на обвинение со стороны властей Украины, заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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грузия, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022, зураб абашидзе
Абашидзе: доказательства нарушений Грузией санкций должна представить Украина
21:07 07.04.2022 (обновлено: 21:30 07.04.2022)
Украинская сторона должна представить доказательства министерству иностранных дел Грузии, заявил дипломат
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские официальные ведомства дали квалифицированный ответ на обвинение со стороны властей Украины, заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"На это уже был дан ответ. Очень квалифицированный ответ дали наши соответствующие ведомства. Украинская сторона должна представить доказательства министерству иностранных дел Грузии", - сказал Абашидзе в эфире Первого канала.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.