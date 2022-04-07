https://sputnik-georgia.ru/20220407/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-sud-vynes-prigovor-vosmerym-obvinyaemym-265815536.html

Борьба с воровским миром в Грузии: суд вынес приговор восьмерым обвиняемым

Борьба с воровским миром в Грузии: суд вынес приговор восьмерым обвиняемым

Сторона обвинения доказала на суде виновность всех подсудимых 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T15:49+0400

2022-04-07T15:49+0400

2022-04-07T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Болнисский районный суд признал виновными восьмерых обвиняемых по делу о членстве в воровском сообществе и поддержке его деятельности, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Прокуратура доказала на суде, что пятеро из восьми обвиняемых признавали установленные воровским сообществом правила и находились в преступной связи с ворами в законе и другими членами воровского сообщества.Они активно действовали для осуществления целей воровского сообщества, в том числе для решения конкретных споров по воровским правилам и давали сторонникам воровского сообщества преступные заказы совершать насильственные действия.Что касается остальных трех обвиняемых, то они публично выражали поддержку воровскому сообществу, активно поддерживали деятельность воровского сообщества и выполняли преступные заказы.Суд признал четверых виновным в членстве в "воровском сообществе" и приговорил их к тюремному заключению на разные сроки - от 7 до 8 лет.Один из задержанных, помимо членства в воровском сообществе, признан виновным в вымогательстве с целью получения имущества в крупном размере, а также в незаконном приобретении-хранении наркотиков. Суд приговорил его к лишению свободы на 8 лет и 6 месяцев.Остальные трое признаны виновными в поддержке деятельности воровского сообщества и также приговорены к тюремному заключению на разные сроки - от 3 до 5 лет.

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