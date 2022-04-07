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Число введенных против России санкций превысило шесть тысяч - Мишустин

Число введенных против России санкций превысило шесть тысяч - Мишустин

Количество санкций, введенных против России, превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, заявил премьер 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T20:02+0400

2022-04-07T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны". Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - сказал глава правительства, сообщил РИА Новости.Количество санкций, введенных против России, превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, подчеркнул премьер.Цель санкций, заметил глава правительства, отбросить Россию на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира. Он подчеркнул, что вводимые недружественными странами ограничения должны были создать панику и нанести удар по каждому человеку."Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших граждан. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - отметил премьер-министр.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022