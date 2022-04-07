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Дождь или солнце? Синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
Дождь или солнце? Синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
Распогодится на территории Грузии уже с 10 апреля 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T14:52+0400
2022-04-07T14:52+0400
2022-04-07T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские синоптики 8-9 апреля прогнозируют дождливую и ветреную погоду, температура воздуха в низинах и равнинной части страны будет 17-22 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, уже с 10 апреля на территории Грузии распогодится и потеплеет.Что касается столицы, погода в Тбилиси 8 апреля будет дождливой.Уже 9-11 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха 8-10 апреля будет +19...+21 градус, а 11 апреля потеплеет до +23...+25 градусов.В эти дни будет дуть сильный северо-западный ветер.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси
Дождь или солнце? Синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
Распогодится на территории Грузии уже с 10 апреля
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские синоптики 8-9 апреля прогнозируют дождливую и ветреную погоду, температура воздуха в низинах и равнинной части страны будет 17-22 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По данным агентства, уже с 10 апреля на территории Грузии распогодится и потеплеет.
Что касается столицы, погода в Тбилиси 8 апреля будет дождливой.
Уже 9-11 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха 8-10 апреля будет +19...+21 градус, а 11 апреля потеплеет до +23...+25 градусов.
В эти дни будет дуть сильный северо-западный ветер.