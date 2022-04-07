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Грузия собирается отказаться от нескольких кредитов
Грузия собирается отказаться от нескольких кредитов
Страна планирует отказаться от транша кредита ЕБРР для элетроэнергетической инфраструктуры, заявил замминистра 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T19:18+0400
2022-04-07T19:18+0400
2022-04-07T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Правительство Грузии сокращает число кредитных соглашений с международными финансовыми организациями с целью сокращения внешнего долга, первым станет кредит на 55 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.По словам Какауридзе, правительство Грузии откажется от второго транша в размере 55 миллионов евро кредита ЕБРР общим объемом 90 миллионов евро на постройку линий электропередачи. Кредит предназначался на постройку высоковольтной линии электропередачи и подстанции для Ненскра ГЭС.Также правительство, по словам Какауридзе, отказалось и от других кредитов."Мы планировали брать кредит не только в этом направлении, но и на инфраструктурные проекты, но кредитные соглашения не были оформлены и подписаны, так как нашей стратегической целью является снижение зависимости от долга, то есть, с одной стороны, мы должны сократить соотношение долга к ВВП и в то же время сократить соотношение долга в валюте к долгу в лари с 80%/20% до 65%/35% к 2025 году", - сказал Какауридзе.В настоящее время государственный долг Грузии составляет 8,12 миллиарда долларов, долг к ЕБРР – 229 миллионов.
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грузия, новости, экономика, ебрр, долг
Грузия собирается отказаться от нескольких кредитов
Страна планирует отказаться от транша кредита ЕБРР для элетроэнергетической инфраструктуры, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Правительство Грузии сокращает число кредитных соглашений с международными финансовыми организациями с целью сокращения внешнего долга, первым станет кредит на 55 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.
По словам Какауридзе, правительство Грузии откажется от второго транша в размере 55 миллионов евро кредита ЕБРР общим объемом 90 миллионов евро на постройку линий электропередачи. Кредит предназначался на постройку высоковольтной линии электропередачи и подстанции для Ненскра ГЭС.
"К 2024 году, когда было запланировано перечисление и освоение транша, компания-инвестор сможет мобилизовать эту сумму из своего капитала и параллельно самой взять этот кредит", - сказал Какауридзе.
Также правительство, по словам Какауридзе, отказалось и от других кредитов.
"Мы планировали брать кредит не только в этом направлении, но и на инфраструктурные проекты, но кредитные соглашения не были оформлены и подписаны, так как нашей стратегической целью является снижение зависимости от долга, то есть, с одной стороны, мы должны сократить соотношение долга к ВВП и в то же время сократить соотношение долга в валюте к долгу в лари с 80%/20% до 65%/35% к 2025 году", - сказал Какауридзе.
В настоящее время государственный долг Грузии составляет 8,12 миллиарда долларов, долг к ЕБРР – 229 миллионов.