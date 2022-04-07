https://sputnik-georgia.ru/20220407/kak-otkryt-ip-v-gruzii-grazhdaninu-rossii-265789490.html

Как открыть ИП в Грузии гражданину России?

Как открыть ИП в Грузии гражданину России?

Грузия за последнее десятилетие стала одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса – начать свое дело, даже со скромными финансовыми... 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T06:06+0400

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Благоприятная инвестиционная среда, упрощенная налоговая система и оптимизированный процесс оформления и получения документов манят многих иностранцев, в том числе и из России открыть в Грузии ИП.Учитывая повышенный интерес к этой теме, Sputnik Грузия подробно рассказывает, как гражданину России открыть ИП в Грузии.Как открыть ИП в ГрузииИндивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрированное в Реестре Грузии в качестве предпринимателя.Граждан России открыть в Грузии ИП привлекает легкость регистрации компаний, небольшое участие государства в экономике страны, низкие налоговые ставки и отсутствие коррупции.Все правила по открытию и ведению бизнеса, согласно закону "О предпринимателях", одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев, в том числе и граждан России.Чтобы открыть ИП в Грузии гражданину России нужно обратиться в любую территориальную службу Дома юстиции или Агентства развития государственных услуг и предъявить следующие документы: заявление (электронное заявление заполняет оператор, принимающий документы); копию удостоверения личности; документ, подтверждающий оплату регистрационного обслуживания (оплата возможна на месте).Если недвижимость, где будет зарегистрировано ИП, не является собственностью гражданина России, нужно предъявить согласие собственника или договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме и так далее).Стоимость регистрации за один рабочий день составляет 20 лари (около 6,5 доллара), а для срочной регистрации и выдачи документов в день заявки – 50 лари (более 16,1 доллара).Учтите, что отсчет срока начинается на следующий день после подачи заявления и завершается по истечении последнего дня. Если последний день совпадает с выходными или праздниками, то он автоматически переходит на следующий рабочий день.Считаться ИП гражданин России может с момента регистрации в Реестре. Более подробную информацию можно узнать на сайте Дома юстиции. Материал подготовлен на основе открытых источников

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