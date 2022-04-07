https://sputnik-georgia.ru/20220407/kak-otkryt-ip-v-gruzii-grazhdaninu-rossii-265789490.html
Как открыть ИП в Грузии гражданину России?
Как открыть ИП в Грузии гражданину России?
Грузия за последнее десятилетие стала одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса – начать свое дело, даже со скромными финансовыми... 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T06:06+0400
2022-04-07T06:06+0400
2022-04-07T06:06+0400
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Благоприятная инвестиционная среда, упрощенная налоговая система и оптимизированный процесс оформления и получения документов манят многих иностранцев, в том числе и из России открыть в Грузии ИП.Учитывая повышенный интерес к этой теме, Sputnik Грузия подробно рассказывает, как гражданину России открыть ИП в Грузии.Как открыть ИП в ГрузииИндивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрированное в Реестре Грузии в качестве предпринимателя.Граждан России открыть в Грузии ИП привлекает легкость регистрации компаний, небольшое участие государства в экономике страны, низкие налоговые ставки и отсутствие коррупции.Все правила по открытию и ведению бизнеса, согласно закону "О предпринимателях", одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев, в том числе и граждан России.Чтобы открыть ИП в Грузии гражданину России нужно обратиться в любую территориальную службу Дома юстиции или Агентства развития государственных услуг и предъявить следующие документы: заявление (электронное заявление заполняет оператор, принимающий документы); копию удостоверения личности; документ, подтверждающий оплату регистрационного обслуживания (оплата возможна на месте).Если недвижимость, где будет зарегистрировано ИП, не является собственностью гражданина России, нужно предъявить согласие собственника или договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме и так далее).Стоимость регистрации за один рабочий день составляет 20 лари (около 6,5 доллара), а для срочной регистрации и выдачи документов в день заявки – 50 лари (более 16,1 доллара).Учтите, что отсчет срока начинается на следующий день после подачи заявления и завершается по истечении последнего дня. Если последний день совпадает с выходными или праздниками, то он автоматически переходит на следующий рабочий день.Считаться ИП гражданин России может с момента регистрации в Реестре. Более подробную информацию можно узнать на сайте Дома юстиции. Материал подготовлен на основе открытых источников
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , грузия, новости, общество, дом юстиции
Как открыть ИП в Грузии гражданину России?
Грузия за последнее десятилетие стала одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса – начать свое дело, даже со скромными финансовыми возможностями, с легкостью здесь могут как граждане страны, так и иностранцы
Благоприятная инвестиционная среда, упрощенная налоговая система и оптимизированный процесс оформления и получения документов манят многих иностранцев, в том числе и из России открыть в Грузии ИП.
Учитывая повышенный интерес к этой теме, Sputnik Грузия
подробно рассказывает, как гражданину России открыть ИП в Грузии.
Как открыть ИП в Грузии
Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрированное в Реестре Грузии в качестве предпринимателя.
Граждан России открыть в Грузии ИП привлекает легкость регистрации компаний, небольшое участие государства в экономике страны, низкие налоговые ставки и отсутствие коррупции.
Все правила по открытию и ведению бизнеса, согласно закону "О предпринимателях", одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев, в том числе и граждан России.
Чтобы открыть ИП в Грузии гражданину России нужно обратиться в любую территориальную службу Дома юстиции или Агентства развития государственных услуг и предъявить следующие документы: заявление (электронное заявление заполняет оператор, принимающий документы); копию удостоверения личности; документ, подтверждающий оплату регистрационного обслуживания (оплата возможна на месте).
Если недвижимость, где будет зарегистрировано ИП, не является собственностью гражданина России, нужно предъявить согласие собственника или договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме и так далее).
Государственная и налоговая регистрация ИП проходят одновременно по принципу одного окна в Домах юстиции. Отдельное заявление придется написать в Службу доходов, контролирующей налоги в Грузии, чтобы встать на учет НДС и получить статус электронного налогоплательщика.
Стоимость регистрации за один рабочий день составляет 20 лари (около 6,5 доллара), а для срочной регистрации и выдачи документов в день заявки – 50 лари (более 16,1 доллара).
Учтите, что отсчет срока начинается на следующий день после подачи заявления и завершается по истечении последнего дня. Если последний день совпадает с выходными или праздниками, то он автоматически переходит на следующий рабочий день.
Считаться ИП гражданин России может с момента регистрации в Реестре. Более подробную информацию можно узнать на сайте
Дома юстиции.
Материал подготовлен на основе открытых источников