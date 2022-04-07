https://sputnik-georgia.ru/20220407/kak-zarabotat-na-vlozheniyakh-v-yuan-sovet-ekonomista-265805272.html

Как заработать на вложениях в юань? Совет экономиста

Как заработать на вложениях в юань? Совет экономиста

Важно помнить: юань – не самая привычная валюта для граждан и пока с ней работает мало банков 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Положительные и негативные стороны есть у вложений в китайские юани: с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой – имеют некоторые риски и ограничения.Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Эксперт подчеркнул, что юань – далеко не самая привычная валюта для граждан, и пока с ней работает небольшое количество банков. По словам аналитика, хранить юани можно на депозите или брокерском счете – в каждом случае есть свои особенности. Также важно понимать, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции.

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экономика, китай, в мире, новости