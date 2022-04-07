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Как заработать на вложениях в юань? Совет экономиста
Как заработать на вложениях в юань? Совет экономиста
Важно помнить: юань – не самая привычная валюта для граждан и пока с ней работает мало банков 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T12:01+0400
2022-04-07T12:01+0400
2022-04-07T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Положительные и негативные стороны есть у вложений в китайские юани: с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой – имеют некоторые риски и ограничения.Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Эксперт подчеркнул, что юань – далеко не самая привычная валюта для граждан, и пока с ней работает небольшое количество банков. По словам аналитика, хранить юани можно на депозите или брокерском счете – в каждом случае есть свои особенности. Также важно понимать, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, китай, в мире, новости
Как заработать на вложениях в юань? Совет экономиста
Важно помнить: юань – не самая привычная валюта для граждан и пока с ней работает мало банков
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Положительные и негативные стороны есть у вложений в китайские юани: с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой – имеют некоторые риски и ограничения.
Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Эксперт подчеркнул, что юань – далеко не самая привычная валюта для граждан, и пока с ней работает небольшое количество банков.
"Без проблем купить юань, чтобы потом просто держать его в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. Там юани торгуются лотами по 1 000 единиц, то есть по текущему курсу 1 000 юаней стоят около 13 300 руб. плюс комиссия брокера", – сказал Потавин.
По словам аналитика, хранить юани можно на депозите или брокерском счете – в каждом случае есть свои особенности.
Также важно понимать, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции.