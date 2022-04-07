https://sputnik-georgia.ru/20220407/kakoy-samyy-priyatnyy-zapakh-v-mire-otkrytie-uchenykh-265806945.html
Какой самый приятный запах в мире? Открытие ученых
Какой самый приятный запах в мире? Открытие ученых
Он многим знаком и вызывает самые приятные ощущения 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T12:32+0400
2022-04-07T12:32+0400
2022-04-07T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Аромат ванили – именно он, по мнению ученых, является самым приятным в мире запахом. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology.Любопытно, что на второй строчке наиболее приятных запахов – этилбутират, который пахнет как персик. Между тем самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты, встречающейся в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног.Ученые пришли к таким выводам в результате исследования с участием 235 человек, представителей разных этнических групп.Кроме того, специалистам удалось доказать, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Как объясняют исследователи, все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. При этом последние могут быть связаны с генетикой и обучением.Наконец, ученые утверждают: возможная причина, по которой люди считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, в мире, наука, новости
Какой самый приятный запах в мире? Открытие ученых
Он многим знаком и вызывает самые приятные ощущения
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Аромат ванили – именно он, по мнению ученых, является самым приятным в мире запахом. Об этом сообщает
Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology.
Любопытно, что на второй строчке наиболее приятных запахов – этилбутират, который пахнет как персик.
Между тем самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты, встречающейся в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног.
Ученые пришли к таким выводам в результате исследования с участием 235 человек, представителей разных этнических групп.
Кроме того, специалистам удалось доказать, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Как объясняют исследователи, все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. При этом последние могут быть связаны с генетикой и обучением.
Наконец, ученые утверждают: возможная причина, по которой люди считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.