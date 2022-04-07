https://sputnik-georgia.ru/20220407/messendzher-whatsapp-poraduet-polzovateley-novoy-funktsiey-265817843.html

Мессенджер WhatsApp порадует пользователей новой функцией

Мессенджер WhatsApp порадует пользователей новой функцией

Благодаря новшествам может увеличиться привлекательность приложения на фоне главного конкурента Telegram 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T17:48+0400

2022-04-07T17:48+0400

2022-04-07T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В WhatsApp вскоре появится новая функция: она должна решить существующую проблему онлайн-мессенджера — в частности, станет легче общаться с пользователями, которых нет в списке контактов, пишет портал WABetaInfo.Согласно новой функции, при нажатии на несохраненный контакт возникает всплывающее окно с несколькими вариантами действий. Так пользователю предлагают быстро отправить сообщение, позвонить абоненту или добавить его в телефонную книгу.Также WhatsApp могут появиться отправка крупных файлов, усовершенствованные голосовые заметки и множество других изменений, благодаря которым может увеличиться привлекательность программы на фоне главного конкурента Telegram.Любопытно, что данная функция замечена в тестовой сборке программы для Android. Позднее она станет доступна в официальном обновлении веб-версии и софта для iOS.

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