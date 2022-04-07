https://sputnik-georgia.ru/20220407/minkultury-rabotaet-nad-proektom-kodeksa-kultury-265809554.html
Минкультуры работает над проектом Кодекса культуры
Минкультуры работает над проектом Кодекса культуры
На встрече обсуждалось совершенствование правовой базы и ее адаптация к потребностям театра 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T14:37+0400
2022-04-07T14:37+0400
2022-04-07T16:01+0400
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани обсудила с сотрудниками и экспертами ход работы над Кодексом культуры, говорится в сообщении ведомства.Для работы над Кодексом при министерстве было создано несколько тематических рабочих групп. В четверг министр провела встречу с группой, которая занимается усовершенствованием законодательства, касающегося театров. Было решено, что эту рабочую группу возглавит художественный руководитель ТЮЗа имени Нодара Думбадзе Димитрий Хвтисиашвили.В течение месяца группа должна будет представить министерству список проблем, пути их решения и концепцию реформы, на основе чего министерство разработает законопроект и далее начнется обсуждение в правительстве. В случае одобрения законопроект поступит в парламент на утверждением. По словам Цулукиани, также крайне важно, чтобы этот закон регулировал и смежные сферы театра, что должно быть направлено на дальнейшее развитие грузинского театра в стране.Министр отметила, что встреча была плодотворной, интересной и насыщенной дискуссиями. Цулукиани поблагодарила за участие в процессе всех членов рабочей группы, в том числе комитет культуры парламента Грузии, представитель которого с первого дня участвует в рабочих группах Минкульта.
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тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура
Минкультуры работает над проектом Кодекса культуры
14:37 07.04.2022 (обновлено: 16:01 07.04.2022)
На встрече обсуждалось совершенствование правовой базы и ее адаптация к потребностям театра
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани обсудила с сотрудниками и экспертами ход работы над Кодексом культуры, говорится в сообщении ведомства.
Для работы над Кодексом при министерстве было создано несколько тематических рабочих групп. В четверг министр провела встречу с группой, которая занимается усовершенствованием законодательства, касающегося театров.
Было решено, что эту рабочую группу возглавит художественный руководитель ТЮЗа имени Нодара Думбадзе Димитрий Хвтисиашвили.
В течение месяца группа должна будет представить министерству список проблем, пути их решения и концепцию реформы, на основе чего министерство разработает законопроект и далее начнется обсуждение в правительстве. В случае одобрения законопроект поступит в парламент на утверждением.
"Очень важно, что новые изменения регулируют не только деятельность гостеатров, но и делают законодательную базу более благоприятной для частных театров, а также для театров, находящихся в домах культуры", – сказала Цулукиани.
По словам Цулукиани, также крайне важно, чтобы этот закон регулировал и смежные сферы театра, что должно быть направлено на дальнейшее развитие грузинского театра в стране.
Министр отметила, что встреча была плодотворной, интересной и насыщенной дискуссиями. Цулукиани поблагодарила за участие в процессе всех членов рабочей группы, в том числе комитет культуры парламента Грузии, представитель которого с первого дня участвует в рабочих группах Минкульта.