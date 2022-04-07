https://sputnik-georgia.ru/20220407/minkultury-rabotaet-nad-proektom-kodeksa-kultury-265809554.html

Минкультуры работает над проектом Кодекса культуры

Минкультуры работает над проектом Кодекса культуры

На встрече обсуждалось совершенствование правовой базы и ее адаптация к потребностям театра 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T14:37+0400

2022-04-07T14:37+0400

2022-04-07T16:01+0400

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

новости

культура

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани обсудила с сотрудниками и экспертами ход работы над Кодексом культуры, говорится в сообщении ведомства.Для работы над Кодексом при министерстве было создано несколько тематических рабочих групп. В четверг министр провела встречу с группой, которая занимается усовершенствованием законодательства, касающегося театров. Было решено, что эту рабочую группу возглавит художественный руководитель ТЮЗа имени Нодара Думбадзе Димитрий Хвтисиашвили.В течение месяца группа должна будет представить министерству список проблем, пути их решения и концепцию реформы, на основе чего министерство разработает законопроект и далее начнется обсуждение в правительстве. В случае одобрения законопроект поступит в парламент на утверждением. По словам Цулукиани, также крайне важно, чтобы этот закон регулировал и смежные сферы театра, что должно быть направлено на дальнейшее развитие грузинского театра в стране.Министр отметила, что встреча была плодотворной, интересной и насыщенной дискуссиями. Цулукиани поблагодарила за участие в процессе всех членов рабочей группы, в том числе комитет культуры парламента Грузии, представитель которого с первого дня участвует в рабочих группах Минкульта.

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тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура