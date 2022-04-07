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Минздрав Грузии расширяет сервисы всеобщего здравоохранения

Минздрав Грузии расширяет сервисы всеобщего здравоохранения

К списку добавляются сервисы, которые пользовались большим спросов в последние годы 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Медицинские сервисы, финансируемые государством в рамках программы всеобщего здравоохранения, расширяются, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.По словам Азарашвили, планируется финансирование таких медсервисов, на которые в течение последних лет было больше всего спроса. Так, к списку добавляются реабилитация детей и подростков, реабилитация пациентов после инсульта, услуги диагностики или лечения опухоли.В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.

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