https://sputnik-georgia.ru/20220407/na-malte-proydut-dni-gruzinskoy-kultury-265821759.html
На Мальте пройдут Дни грузинской культуры
На Мальте пройдут Дни грузинской культуры
Архитектура, музыка, вино и живопись - Грузия представит жителям островного государства самые интересные стороны своей культуры 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T18:35+0400
2022-04-07T18:35+0400
2022-04-07T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дни грузинской культуры пройдут на Мальте с 8 по 15 апреля, говорится в сообщении организаторов.Жители островного государства смогут поближе познакомиться с грузинской культурой, ведь в рамках Культурных дней пройдет множество различных мероприятий.Организаторы анонсируют встречу представителей Союза писателей Грузии и Дома писателей Аджарии, грузинских поэтов с грузинскими эмигрантами.Посетить можно будет и совместную выставку грузинских и мальтийских художников. От имени Грузии в ней примут участие Иване Кезуа, Тея Джапаридзе, Нино Дарчиашвили, Нино Чеишвили и Шота Маглакелидзе.Отмечается, что в рамках проекта запланированы официальные встречи в муниципалитете Мальты и подписание меморандума о дружбе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мальта, культура, новости
На Мальте пройдут Дни грузинской культуры
Архитектура, музыка, вино и живопись - Грузия представит жителям островного государства самые интересные стороны своей культуры
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дни грузинской культуры пройдут на Мальте с 8 по 15 апреля, говорится в сообщении организаторов.
Жители островного государства смогут поближе познакомиться с грузинской культурой, ведь в рамках Культурных дней пройдет множество различных мероприятий.
Гости смогут посетить презентацию грузинской и мальтийской архитектуры, попробовать грузинские продукты, в том числе и вино, а также узнать о туристических маршрутах Грузии и послушать грузинскую музыку.
Организаторы анонсируют встречу представителей Союза писателей Грузии и Дома писателей Аджарии, грузинских поэтов с грузинскими эмигрантами.
Посетить можно будет и совместную выставку грузинских и мальтийских художников. От имени Грузии в ней примут участие Иване Кезуа, Тея Джапаридзе, Нино Дарчиашвили, Нино Чеишвили и Шота Маглакелидзе.
Отмечается, что в рамках проекта запланированы официальные встречи в муниципалитете Мальты и подписание меморандума о дружбе.