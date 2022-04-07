https://sputnik-georgia.ru/20220407/neskolko-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-elektrichestva-265787193.html

Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без электричества

Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без электричества

Временное отключение электроэнергии коснется пяти районов столицы 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T09:52+0400

2022-04-07T09:52+0400

2022-04-07T09:52+0400

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тбилиси

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена в четверг, 7 апреля, в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".СабурталоПо сообщению компании, в Сабурталинском районе в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), улиц Нозадзе, Миндели и Дзоци.НадзаладевиВ Надзаладевском районе в связи со срочными работами с 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей проспекта Гурамишвили (частично). С 11:00 до 14:00 без электроэнергии остается население улиц Дадиани, Натадзе, Бежанишвили, Хвингия, Чилая, Зестафони и Цицамури.СамгориВ Самгорском районе в связи с неотложными работами с 12:00 до 14:00 ограничение коснется Кахетинского шоссе, улиц Абусеридзе-Тбели и Мамисашвили.КрцанисиВ Крцанисском районе с 11:00 до 16:00 без электричества останутся жители улиц Надиквари и Каландадзе.ИсаниВ Исанском районе в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение коснется части жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани и улицы Патаридзе.Компания приносит извинения абонентам за неудобства и сообщает, что подача электроэнергии будет восстановлена сразу после завершения работ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия