https://sputnik-georgia.ru/20220407/parametry-buduschego-samsung-galaxy-z-fold4-slili-v-set-265822775.html
Параметры будущего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть
Параметры будущего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть
Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T19:01+0400
2022-04-07T19:01+0400
2022-04-07T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Характеристики предстоящего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть - по информации инсайдеров, новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет сильно отличаться от предшественников, пишет южнокорейское издание ETNews.Ожидается, что Galaxy Z Fold4 получит усовершенствованные камеры. Инсайдеры утверждают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть шанс того, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.Планируется, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года. К слову, актуальный Z Fold3 предлагается в РФ от 159 990 рублей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
смартфоны, новости, в мире, samsung, общество
Параметры будущего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть
19:01 07.04.2022 (обновлено: 19:10 07.04.2022)
Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Характеристики предстоящего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть - по информации инсайдеров, новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет сильно отличаться от предшественников, пишет
южнокорейское издание ETNews.
А именно, изменится шарнирный механизм, позволяющий реализовать концепцию гибкого экрана. К примеру, если предшественники Galaxy Fold имеют две петли в верхней и нижней частях экрана, то у новинки будет одна петля, в центре дисплея, что сделает устройство легче и утонченнее.
Ожидается, что Galaxy Z Fold4 получит усовершенствованные камеры. Инсайдеры утверждают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть шанс того, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.
Планируется, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года. К слову, актуальный Z Fold3 предлагается в РФ от 159 990 рублей.