https://sputnik-georgia.ru/20220407/parametry-buduschego-samsung-galaxy-z-fold4-slili-v-set-265822775.html

Параметры будущего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть

Параметры будущего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года 07.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Характеристики предстоящего Samsung Galaxy Z Fold4 слили в сеть - по информации инсайдеров, новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет сильно отличаться от предшественников, пишет южнокорейское издание ETNews.Ожидается, что Galaxy Z Fold4 получит усовершенствованные камеры. Инсайдеры утверждают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть шанс того, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.Планируется, что Samsung Galaxy Z Fold4 представят в августе 2022 года. К слову, актуальный Z Fold3 предлагается в РФ от 159 990 рублей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

смартфоны, новости, в мире, samsung, общество