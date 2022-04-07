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Пасхальная ярмарка пройдет в столице Грузии
Пасхальная ярмарка пройдет в столице Грузии
Посетителей выставки-продажи ждут красивые изделия и пасхальные лакомства 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T14:06+0400
2022-04-07T14:06+0400
2022-04-07T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Трехнедельная Пасхальная выставка пройдет на столичном "Базаре на Орбелиани" с 8 по 24 апреля, говорится в сообщении организаторов.В первую неделю на ярмарке организаторы представят изделия ручной работы и керамики для тех, кто любит красивые и уникальные вещи.Третья неделя будет посвящена всеми любимым пасхальным куличам. Шеф-повара Орбелиани порадуют гостей невероятными ароматами, обещают организаторы.Пасхальная ярмарка порадует и приятными развлечениями. Например, посадка джеджили (свежая весенняя травка, которую используют для украшения дома в пасхальные дни), а также "древо желаний", где гости смогут загадать свои желания и мечты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, новости, культура, пасха
Пасхальная ярмарка пройдет в столице Грузии
Посетителей выставки-продажи ждут красивые изделия и пасхальные лакомства
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Трехнедельная Пасхальная выставка пройдет на столичном "Базаре на Орбелиани" с 8 по 24 апреля, говорится в сообщении организаторов.
В первую неделю на ярмарке организаторы представят изделия ручной работы и керамики для тех, кто любит красивые и уникальные вещи.
Со второй – на Орбелиани приедут фермеры со всей Грузии и наполнят рынок деревенскими яйцами, эндро (растение, корнями которого красят яйца на Пасху) и другими деревенскими продуктами для пасхального стола.
Третья неделя будет посвящена всеми любимым пасхальным куличам. Шеф-повара Орбелиани порадуют гостей невероятными ароматами, обещают организаторы.
Пасхальная ярмарка порадует и приятными развлечениями. Например, посадка джеджили (свежая весенняя травка, которую используют для украшения дома в пасхальные дни), а также "древо желаний", где гости смогут загадать свои желания и мечты.