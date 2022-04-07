https://sputnik-georgia.ru/20220407/paskhalnaya-yarmarka-proydet-v-stolitse-gruzii-265809228.html

Пасхальная ярмарка пройдет в столице Грузии

Пасхальная ярмарка пройдет в столице Грузии

Посетителей выставки-продажи ждут красивые изделия и пасхальные лакомства 07.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Трехнедельная Пасхальная выставка пройдет на столичном "Базаре на Орбелиани" с 8 по 24 апреля, говорится в сообщении организаторов.В первую неделю на ярмарке организаторы представят изделия ручной работы и керамики для тех, кто любит красивые и уникальные вещи.Третья неделя будет посвящена всеми любимым пасхальным куличам. Шеф-повара Орбелиани порадуют гостей невероятными ароматами, обещают организаторы.Пасхальная ярмарка порадует и приятными развлечениями. Например, посадка джеджили (свежая весенняя травка, которую используют для украшения дома в пасхальные дни), а также "древо желаний", где гости смогут загадать свои желания и мечты.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, культура, пасха