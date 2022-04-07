https://sputnik-georgia.ru/20220407/patrioty-gruzii-rasskazali-o-tseli-vizita-v-moskvu-265827786.html

"Патриоты Грузии" рассказали о цели визита в Москву

"Патриоты Грузии" рассказали о цели визита в Москву

Наша задача – не допустить, чтобы трагедия Украины перенеслась на Грузию, заявила лидер партии 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T22:47+0400

2022-04-07T22:47+0400

2022-04-07T23:01+0400

грузия

новости

политика

альянс патриотов

давид тархан-моурави

ирма инашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/03/249913776_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4050d8d5ecd9a7d17247d3fb48ea867.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Диалог и разговоры никак нельзя считать предательством - это защита родины, заявила генеральный секретарь партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.Лидеры партии - Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, уже несколько дней находятся с визитом в Москве. В понедельник они встретились с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым. По информации пресс-службы СФ, обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений.В телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" Инашвили отметила важность нейтралитета Грузии."Необходима поддержка платформы нейтралитета. Мы считаем это правильным. Мы считаем это гарантией безопасности Грузии", - заявила Инашвили.Визит "Альянса патриотов" в Москву осудили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."О каком нейтралитете идет речь… Подобные визиты действительно неприемлемы и категорически неприемлемы лично для меня", - заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.В начале марта Единый фронт патриотов Грузии, объединяющий 55 политических и общественных организаций, призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. Открытое письмо Совбезу ООН было опубликовано на странице Инашвили в соцсети.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, альянс патриотов, давид тархан-моурави, ирма инашвили