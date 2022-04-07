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"Патриоты Грузии" рассказали о цели визита в Москву
"Патриоты Грузии" рассказали о цели визита в Москву
Наша задача – не допустить, чтобы трагедия Украины перенеслась на Грузию, заявила лидер партии 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T22:47+0400
2022-04-07T22:47+0400
2022-04-07T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Диалог и разговоры никак нельзя считать предательством - это защита родины, заявила генеральный секретарь партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.Лидеры партии - Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, уже несколько дней находятся с визитом в Москве. В понедельник они встретились с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым. По информации пресс-службы СФ, обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений.В телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" Инашвили отметила важность нейтралитета Грузии."Необходима поддержка платформы нейтралитета. Мы считаем это правильным. Мы считаем это гарантией безопасности Грузии", - заявила Инашвили.Визит "Альянса патриотов" в Москву осудили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."О каком нейтралитете идет речь… Подобные визиты действительно неприемлемы и категорически неприемлемы лично для меня", - заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.В начале марта Единый фронт патриотов Грузии, объединяющий 55 политических и общественных организаций, призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. Открытое письмо Совбезу ООН было опубликовано на странице Инашвили в соцсети.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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грузия, новости, политика, альянс патриотов, давид тархан-моурави, ирма инашвили
"Патриоты Грузии" рассказали о цели визита в Москву
22:47 07.04.2022 (обновлено: 23:01 07.04.2022)
Наша задача – не допустить, чтобы трагедия Украины перенеслась на Грузию, заявила лидер партии
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Диалог и разговоры никак нельзя считать предательством - это защита родины, заявила генеральный секретарь партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.
Лидеры партии - Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, уже несколько дней находятся с визитом в Москве. В понедельник они встретились с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым. По информации пресс-службы СФ, обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений.
"Наша задача – не допустить, чтобы трагедия Украины перенеслась на Грузию. Мы видим и слышим заявления со стороны правительства Зеленского. Эти заявления свидетельствуют о том, что идет прямая попытка втянуть Грузию в войну", - заявила Инашвили.
В телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" Инашвили отметила важность нейтралитета Грузии.
"Необходима поддержка платформы нейтралитета. Мы считаем это правильным. Мы считаем это гарантией безопасности Грузии", - заявила Инашвили.
Визит "Альянса патриотов" в Москву осудили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"О каком нейтралитете идет речь… Подобные визиты действительно неприемлемы и категорически неприемлемы лично для меня", - заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В начале марта Единый фронт патриотов Грузии, объединяющий 55 политических и общественных организаций, призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. Открытое письмо Совбезу ООН было опубликовано на странице Инашвили в соцсети.
Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.