https://sputnik-georgia.ru/20220407/plotoyadnyy-plachet-zagadochnaya-vystavka-otkrylas-v-tbilisi-265821567.html
"Плотоядный плачет": загадочная выставка открылась в Тбилиси
"Плотоядный плачет": загадочная выставка открылась в Тбилиси
Загадочная личная история и почти фантасмагорическое путешествие по Тушети - Artbeat Gallery приглашает на интересую выставку 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T18:20+0400
2022-04-07T18:20+0400
2022-04-07T18:20+0400
выставка
новости
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культура
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выставка художницы Тамар Бочоришвили под названием "Плотоядный плачет" открылась в апреле в столичной галерее Artbeat, сообщают организаторы. Это вторая персональная экспозиция работ грузинского живописца, на которой представлены графические картины, коллажи и фигуры, созданные Тамар в 2021- 2022 гг.Выставка "Плотоядный плачет" объединяет два нарратива: первый - личная история, повествующая о силах и опыте самого мастера, второй - это георграфическая идентичность, отраженная в почти фантасмагорическом путешествии художника по краю Тушети. Ответы на эти вопросы можно найти на выставке, которая проходит по адресу ул. П. Ингороква №14 со вторника по воскресенье, до 22 мая, включительно.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выставка, новости, грузия, тбилиси, культура, грузинские художники
"Плотоядный плачет": загадочная выставка открылась в Тбилиси
Загадочная личная история и почти фантасмагорическое путешествие по Тушети - Artbeat Gallery приглашает на интересую выставку
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выставка художницы Тамар Бочоришвили под названием "Плотоядный плачет" открылась в апреле в столичной галерее Artbeat, сообщают организаторы.
Это вторая персональная экспозиция работ грузинского живописца, на которой представлены графические картины, коллажи и фигуры, созданные Тамар в 2021- 2022 гг.
Выставка "Плотоядный плачет" объединяет два нарратива: первый - личная история, повествующая о силах и опыте самого мастера, второй - это георграфическая идентичность, отраженная в почти фантасмагорическом путешествии художника по краю Тушети.
"Память или история — это развивающаяся структура, которая придает жизни человека определенный смысл, - говорится в анонсе выставки. - Существование во времени делает человеческое существование с самого начала историческим. Загадочные события всегда оставляют свой след и меняют точку нашего восприятия. Но что это за след? Кто он и как это меняет нас?"
Ответы на эти вопросы можно найти на выставке, которая проходит по адресу ул. П. Ингороква №14 со вторника по воскресенье, до 22 мая, включительно.