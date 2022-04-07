https://sputnik-georgia.ru/20220407/plotoyadnyy-plachet-zagadochnaya-vystavka-otkrylas-v-tbilisi-265821567.html

"Плотоядный плачет": загадочная выставка открылась в Тбилиси

"Плотоядный плачет": загадочная выставка открылась в Тбилиси

Загадочная личная история и почти фантасмагорическое путешествие по Тушети - Artbeat Gallery приглашает на интересую выставку 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T18:20+0400

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выставка

новости

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тбилиси

культура

грузинские художники

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выставка художницы Тамар Бочоришвили под названием "Плотоядный плачет" открылась в апреле в столичной галерее Artbeat, сообщают организаторы. Это вторая персональная экспозиция работ грузинского живописца, на которой представлены графические картины, коллажи и фигуры, созданные Тамар в 2021- 2022 гг.Выставка "Плотоядный плачет" объединяет два нарратива: первый - личная история, повествующая о силах и опыте самого мастера, второй - это георграфическая идентичность, отраженная в почти фантасмагорическом путешествии художника по краю Тушети. Ответы на эти вопросы можно найти на выставке, которая проходит по адресу ул. П. Ингороква №14 со вторника по воскресенье, до 22 мая, включительно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выставка, новости, грузия, тбилиси, культура, грузинские художники