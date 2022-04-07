https://sputnik-georgia.ru/20220407/pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-planom-uskoreniya-razvitiya-ekonomiki-265827612.html
Правительство Грузии работает над планом ускорения развития экономики
Правительство Грузии работает над планом ускорения развития экономики
На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами продуктов в стране не существует 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T22:16+0400
2022-04-07T22:16+0400
2022-04-07T22:39+0400
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правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экономический совет при премьере Грузии рассмотрел вопросы по ускорению темпов роста экономики страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Согласно распространенной информации, рассматривались шаги, которые надо предпринять для осуществления строительных и инфраструктурных проектов, развития экспортного потенциала, туризма, также вопрос продовольственных и промышленных запасов.Также на встрече рассматривалась и ситуация по восстановлению туризма. По данным министерства экономики, план по восстановлению туризма до 70% по сравнению с 2019 годом на данный момент остается в силе.Также был обсужден вопрос продовольственных запасов. На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами в стране не существует, а вот вопросы логистики требуют внимания из-за роста транспортного грузового потока.Согласно данным Национальной службы статистики, реальный рост ВВП в Грузии в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль – 16,3%.
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Правительство Грузии работает над планом ускорения развития экономики
22:16 07.04.2022 (обновлено: 22:39 07.04.2022)
На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами продуктов в стране не существует
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экономический совет при премьере Грузии рассмотрел вопросы по ускорению темпов роста экономики страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Согласно распространенной информации, рассматривались шаги, которые надо предпринять для осуществления строительных и инфраструктурных проектов, развития экспортного потенциала, туризма, также вопрос продовольственных и промышленных запасов.
Особое внимание было уделено увеличению объема контрактов в сфере строительно-инфраструктурных проектов, что даст возможность стране для долгосрочных закупок.
Также на встрече рассматривалась и ситуация по восстановлению туризма. По данным министерства экономики, план по восстановлению туризма до 70% по сравнению с 2019 годом на данный момент остается в силе.
Также был обсужден вопрос продовольственных запасов. На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами в стране не существует, а вот вопросы логистики требуют внимания из-за роста транспортного грузового потока.
Согласно данным Национальной службы статистики, реальный рост ВВП в Грузии в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль – 16,3%.