https://sputnik-georgia.ru/20220407/pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-planom-uskoreniya-razvitiya-ekonomiki-265827612.html

Правительство Грузии работает над планом ускорения развития экономики

Правительство Грузии работает над планом ускорения развития экономики

На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами продуктов в стране не существует 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T22:16+0400

2022-04-07T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экономический совет при премьере Грузии рассмотрел вопросы по ускорению темпов роста экономики страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Согласно распространенной информации, рассматривались шаги, которые надо предпринять для осуществления строительных и инфраструктурных проектов, развития экспортного потенциала, туризма, также вопрос продовольственных и промышленных запасов.Также на встрече рассматривалась и ситуация по восстановлению туризма. По данным министерства экономики, план по восстановлению туризма до 70% по сравнению с 2019 годом на данный момент остается в силе.Также был обсужден вопрос продовольственных запасов. На экономическом совете было отмечено, что проблем с запасами в стране не существует, а вот вопросы логистики требуют внимания из-за роста транспортного грузового потока.Согласно данным Национальной службы статистики, реальный рост ВВП в Грузии в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль – 16,3%.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, правительство грузии