https://sputnik-georgia.ru/20220407/predstaviteli-gruzii-na-evrovidenii-circus-mircus-vystupyat-na-vecherinke-v-izraile-265816126.html
Представители Грузии на Евровидении Circus Mircus выступят на вечеринке в Израиле
Представители Грузии на Евровидении Circus Mircus выступят на вечеринке в Израиле
В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T18:05+0400
2022-04-07T18:05+0400
2022-04-07T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Представители Грузии на "Евровидении – 2022" группа Circus Mircus выступит на вечеринке "Israel Calling", где споют и другие участники международного песенного конкурса."Israel Calling" – это так называемое Pre-Party, которые проходят с целью собрать участников конкурса. Подобные мероприятия представляют собой отличную возможность показать себя в других странах до начала "Евровидения".В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus. Грузинский коллектив споет под 19 номером. Выступление можно будет посмотреть в прямом эфире, в 21:30 по тбс.Члены коллектива Circus Mircus активно готовятся к конкурсу и уже представили клип на песню Lock Me In. В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В 2021 году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.
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евровидение 2022, новости, грузия, израиль
Представители Грузии на Евровидении Circus Mircus выступят на вечеринке в Израиле
В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Представители Грузии на "Евровидении – 2022" группа Circus Mircus выступит на вечеринке "Israel Calling", где споют и другие участники международного песенного конкурса.
"Israel Calling" – это так называемое Pre-Party, которые проходят с целью собрать участников конкурса. Подобные мероприятия представляют собой отличную возможность показать себя в других странах до начала "Евровидения".
В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus. Грузинский коллектив споет под 19 номером. Выступление можно будет посмотреть в прямом эфире, в 21:30 по тбс.
Члены коллектива Circus Mircus активно готовятся к конкурсу и уже представили клип на песню Lock Me In. В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
В 2021 году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.