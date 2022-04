https://sputnik-georgia.ru/20220407/predstaviteli-gruzii-na-evrovidenii-circus-mircus-vystupyat-na-vecherinke-v-izraile-265816126.html

Представители Грузии на Евровидении Circus Mircus выступят на вечеринке в Израиле

Представители Грузии на Евровидении Circus Mircus выступят на вечеринке в Израиле

В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T18:05+0400

2022-04-07T18:05+0400

2022-04-07T18:05+0400

евровидение 2022

новости

грузия

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1e/265607687_0:69:1300:800_1920x0_80_0_0_9d211d84ea5f0451c09a217334dc6c47.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Представители Грузии на "Евровидении – 2022" группа Circus Mircus выступит на вечеринке "Israel Calling", где споют и другие участники международного песенного конкурса."Israel Calling" – это так называемое Pre-Party, которые проходят с целью собрать участников конкурса. Подобные мероприятия представляют собой отличную возможность показать себя в других странах до начала "Евровидения".В этом году на вечеринке "Israel Calling" выступит 24 артиста, в том числе и группа Circus Mircus. Грузинский коллектив споет под 19 номером. Выступление можно будет посмотреть в прямом эфире, в 21:30 по тбс.Члены коллектива Circus Mircus активно готовятся к конкурсу и уже представили клип на песню Lock Me In. В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В 2021 году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евровидение 2022, новости, грузия, израиль