https://sputnik-georgia.ru/20220407/roskomnadzor-zapretil-reklamu-google-i-ego-inforesursov-265811419.html
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его инфоресурсов
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его инфоресурсов
Такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения, отметили в Роскомнадзоре 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T13:36+0400
2022-04-07T13:36+0400
2022-04-07T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) запретила рекламировать американскую корпорацию Google, а также принадлежащие ей инфоресурсы, говорится в сообщении ведомства.Также поисковым системам отныне предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства". Отмечается, что такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.Сервис также не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов, отмечают в ведомстве.По информации организации, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК и НТВ.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
google, роскомнадзор, россия, в мире, новости
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его инфоресурсов
Такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения, отметили в Роскомнадзоре
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) запретила рекламировать американскую корпорацию Google, а также принадлежащие ей инфоресурсы, говорится в сообщении
ведомства.
Также поисковым системам отныне предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".
Отмечается, что такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.
"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации", – пояснили в Роскомнадзоре.
Сервис также не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов, отмечают в ведомстве.
По информации организации, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК и НТВ.