https://sputnik-georgia.ru/20220407/roskomnadzor-zapretil-reklamu-google-i-ego-inforesursov-265811419.html

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его инфоресурсов

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его инфоресурсов

Такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения, отметили в Роскомнадзоре 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T13:36+0400

2022-04-07T13:36+0400

2022-04-07T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) запретила рекламировать американскую корпорацию Google, а также принадлежащие ей инфоресурсы, говорится в сообщении ведомства.Также поисковым системам отныне предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства". Отмечается, что такие "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.Сервис также не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов, отмечают в ведомстве.По информации организации, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК и НТВ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, роскомнадзор, россия, в мире, новости